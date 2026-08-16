Szenzációs magyar ezüstérem a női maratonfutásban az atlétikai Eb-n

Legutóbb 1966-ban nyert magyar maratonista Eb-n érmet. Akkor Tóth Gyula harmadik lett a kontinensviadalon. Az eddigi legjobb női magyar eredmény az Eb-k történetében Földingné Nagy Judit nevéhez fűződött, aki 1990-ben a spliti Eb-n az ötödik helyen végzett.

Vindics-Tóth Eb-ezüstérmében az az igazi szenzáció, hogy nemrég váltott át a pályaatlétikáról a maratonfutásra. Korábban 1500 méteren és a 3000 méteres akadályfutásban versenyzett.

A férfiak is versenyeztek

A férfi maratonfutásban a német Petros Amanal győzött 2:09:11-es Európa-bajnoki csúccsal. A legjobb magyar Lomb Ádám lett, 2:16:15-tel a 27. helyen zárt. Az országos csúcstartó Szemerei Levente 2:18:27-et ért el, ezzel a 33. helyen végzett.