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Szenzációs magyar ezüstérem a női maratonfutásban az atlétikai Eb-n

maratonfutásSzabó NóraVindics-Tóth Lili Anna

Szenzációs magyar ezüstérem a női maratonfutásban az atlétikai Eb-n

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Élete harmadik maratonfutásán Euórpa-bajnoki ezüstérmet nyert Vindics-Tóth Lili Birminghamban. A magyar lány taktikus versenyzéssel lett második, ami minden idők legjobb eredménye ebben a számban az atlétikai Eb-k történetében. Szabó Nóra sokáig harcban volt a harmadik helyért, de végül negyedik lett a női maratonfutás versenyében.

Lantos Gábor
2026. 08. 16. 11:00
Vindics-Tóth Lili sporttörténelmet írt az atlétikai Európa-bajnokságon Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Legutóbb 1966-ban nyert magyar maratonista Eb-n érmet. Akkor Tóth Gyula harmadik lett a kontinensviadalon. Az eddigi legjobb női magyar eredmény az Eb-k történetében Földingné Nagy Judit nevéhez fűződött, aki 1990-ben a spliti Eb-n az ötödik helyen végzett.

Vindics-Tóth Eb-ezüstérmében az az igazi szenzáció, hogy nemrég váltott át a pályaatlétikáról a maratonfutásra. Korábban 1500 méteren és a 3000 méteres akadályfutásban versenyzett.

A férfiak is versenyeztek

A férfi maratonfutásban a német Petros Amanal győzött 2:09:11-es Európa-bajnoki csúccsal. A legjobb magyar Lomb Ádám lett, 2:16:15-tel a 27. helyen zárt. Az országos csúcstartó Szemerei Levente 2:18:27-et ért el, ezzel a 33. helyen végzett.

 

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