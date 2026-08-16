Szent István napját köszöntik Ópusztaszeren
Változatos hagyományőrző programokkal köszönti Szent István napját az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A park augusztus 20-ai programjai között –, amelyek a 3D-s filmvetítés kivételével ingyenesek – a család minden tagja találhat kedvére való elfoglaltságot, miközben közelebb kerülhet a magyar népi kultúrához és történelmi örökséghez.
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