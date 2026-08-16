Rettenetes tömegszerencsétlenség az M3-ason – Sok a halott + videó

12 halott, 47 sérült
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI megkeresésére azt közölte, hogy
a mentőszolgálat tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet a helyszínre riasztott.
Az Országos Mentőszolgálat a baleset helyszínére 14 mentőegységet riasztott. A balesetben 12 ember életét vesztette. Bajtársaink 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a helyszíni mentőellátást követően a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították
– tájékoztatta a boon.hu-t az OMSZ.
Mentőrepülőgép indult Lengyelországból
Megerősítem a lengyel turistákat szállító busz tragikus balesetét Magyarországon. A konzuli szolgálat működik. Kapcsolatban állunk a magyar hatóságokkal. A Külügyminisztérium ellenőrzött információkat fog közölni
– mondta Radoslaw Sikorsky lengyel külügyminiszter a baleset kapcsán. A lengyel diplomácia részéről azt is közölték, hogy egy mentőrepülőgép is felszállt Lengyelországból
A miniszterelnök is részvétet nyilvánított
12 ember életét vesztette és legalább tízen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek
– írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
Már korábban is ért lengyeleket súlyos közlekedési szerencsétlenség Magyarországon
A mostanihoz fogható, lengyel utazókat érintő magyarországi tragédia korábban balatonkeresztúrnál 2002. július 1-jén hajnalban történt.
Közel negyed százada egy Bosznia-Hercegovinába (Medjugorjéba) tartó, lengyel zarándokokat szállító autóbuszt érte a 7-es, 68-as és 76-os főutak csomópontjában található körforgalom Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között.
A sofőr elaludt a volán mögött, így a jármű fékezés nélkül, mintegy 70 km/órás sebességgel rohant bele a körforgalomba, ahol megpördült és fejjel lefelé felborult.
20 ember életét vesztette (köztük a sofőr is), és 31-en megsérültek.
A tragédia helyszínén ma emlékmű és egy Szűz Mária-szobor áll.
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