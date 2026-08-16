Rendkívüli

Rettenetes tömegszerencsétlenség az M3-ason – Sok a halott + videó

balesetm3 autópályaautóbusz

Rettenetes tömegszerencsétlenség az M3-ason – Sok a halott + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között árokba csapódott egy turistabusz, ötvenkilencen voltak a járművön.

Baranyai Gábor
2026. 08. 16. 8:18
Autódaruval próbálják talpraállítani az árokba zuhant lengyel busz roncsát Fotó: Facebook/Mezőkevesd Képekben
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

12 halott, 47 sérült

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI megkeresésére azt közölte, hogy 

a mentőszolgálat tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet a helyszínre riasztott.

Az Országos Mentőszolgálat a baleset helyszínére 14 mentőegységet riasztott. A balesetben 12 ember életét vesztette. Bajtársaink 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a helyszíni mentőellátást követően a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították

 – tájékoztatta a boon.hu-t az OMSZ.
 

Mentőrepülőgép indult Lengyelországból

Megerősítem a lengyel turistákat szállító busz tragikus balesetét Magyarországon. A konzuli szolgálat működik. Kapcsolatban állunk a magyar hatóságokkal. A Külügyminisztérium ellenőrzött információkat fog közölni

 – mondta Radoslaw Sikorsky lengyel külügyminiszter a baleset kapcsán. A lengyel diplomácia részéről azt is közölték, hogy egy mentőrepülőgép is felszállt Lengyelországból

 

A miniszterelnök is részvétet nyilvánított

12 ember életét vesztette és legalább tízen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek

 – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

 

Már korábban is ért lengyeleket súlyos közlekedési szerencsétlenség Magyarországon

A mostanihoz fogható, lengyel utazókat érintő magyarországi tragédia korábban balatonkeresztúrnál 2002. július 1-jén hajnalban történt

Közel negyed százada egy Bosznia-Hercegovinába (Medjugorjéba) tartó, lengyel zarándokokat szállító autóbuszt érte a 7-es, 68-as és 76-os főutak csomópontjában található körforgalom Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között. 

A sofőr elaludt a volán mögött, így a jármű fékezés nélkül, mintegy 70 km/órás sebességgel rohant bele a körforgalomba, ahol megpördült és fejjel lefelé felborult. 

20 ember életét vesztette (köztük a sofőr is), és 31-en megsérültek.

 A tragédia helyszínén ma emlékmű és egy Szűz Mária-szobor áll. 

 

A legsúlyosabb hazai buszbaleset


A legsúlyosabb magyarországi buszbaleset 53 éve történt. 

1973. január 30-án történt a 37 halálos áldozatot követelő baleset Kecskeméten, amelyben egy menetrend szerint közlekedő busz és egy vonat ütközött össze a Korhánközi úti vasúti útátjáróban 

A magyarországi vasúti átjáróban történt balesetek közül ez a baleset járt a legtöbb halálos áldozattal. A balesetnek húsz sérültje is volt. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Veszélyességi pótlék

Néző László avatarja

Nem is az az arrogáns, agresszív, pökhendi, lekezelő, fenyegető hangnem, ami felszólalásait kíséri az igazán veszélyes, az a hazugságözön, amit az országra zúdít minden alkalommal.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu