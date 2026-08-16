Rettenetes tömegszerencsétlenség az M3-ason – Sok a halott + videó

12 halott, 47 sérült

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI megkeresésére azt közölte, hogy

a mentőszolgálat tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet a helyszínre riasztott.

Az Országos Mentőszolgálat a baleset helyszínére 14 mentőegységet riasztott. A balesetben 12 ember életét vesztette. Bajtársaink 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a helyszíni mentőellátást követően a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították

– tájékoztatta a boon.hu-t az OMSZ.



Mentőrepülőgép indult Lengyelországból

Megerősítem a lengyel turistákat szállító busz tragikus balesetét Magyarországon. A konzuli szolgálat működik. Kapcsolatban állunk a magyar hatóságokkal. A Külügyminisztérium ellenőrzött információkat fog közölni

– mondta Radoslaw Sikorsky lengyel külügyminiszter a baleset kapcsán. A lengyel diplomácia részéről azt is közölték, hogy egy mentőrepülőgép is felszállt Lengyelországból

A miniszterelnök is részvétet nyilvánított

12 ember életét vesztette és legalább tízen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek

– írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Már korábban is ért lengyeleket súlyos közlekedési szerencsétlenség Magyarországon

A mostanihoz fogható, lengyel utazókat érintő magyarországi tragédia korábban balatonkeresztúrnál 2002. július 1-jén hajnalban történt.

Közel negyed százada egy Bosznia-Hercegovinába (Medjugorjéba) tartó, lengyel zarándokokat szállító autóbuszt érte a 7-es, 68-as és 76-os főutak csomópontjában található körforgalom Balatonkeresztúr és Balatonszentgyörgy között.

A sofőr elaludt a volán mögött, így a jármű fékezés nélkül, mintegy 70 km/órás sebességgel rohant bele a körforgalomba, ahol megpördült és fejjel lefelé felborult.

20 ember életét vesztette (köztük a sofőr is), és 31-en megsérültek.

A tragédia helyszínén ma emlékmű és egy Szűz Mária-szobor áll.