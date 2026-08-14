Milák Kristófúszó európa-bajnokságillés fanniSzabó Álmos

Milák Kristóf edzőjének üzentek a párizsi csoda után: „Kristóf egy zseni, de…”

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Milák Kristóf újra a régi. Legalábbis, amit csütörtök este véghez vitt a párizsi úszó Európa-bajnokságon, az a legszebb napjait idézte. Előbb 100 pillangón új Európa-csúccsal szerzett aranyérmet, majd végül vállalva a szereplést a magyar gyorsváltóban, nagy hajrával abban is győzelmet ünnepelhetett. Milák Kristóf most ki tudja, hol lenne Szabó Álmos nélkül. Ezt feszegette az edzőnek elismerést követelő világklasszis paraúszó, Illés Fanni.

Szalay Attila
2026. 08. 14. 7:17
Milák Kristóf aranyérme nem szokatlan, de az igen, hogy négy év után újra mosolyog Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
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Csak az arany- és ezüstérmet hozó olimpia után varrták el a szálakat: ekkor lett Virth helyett hivatalosan is az addig a háttérből segédkező Szabó Álmos az edzője.

Illés Fanni: Szabó Álmos megérdemli az elismerést

„Kristóf egy zseni, de az eredményhez a te áldozatos munkád is kellett. És ha valaki, akkor én igazán tudom, hogy ebben mennyi munka van. Ezek után talán végre megkapod azt az elismerést, ami mindig is járt volna neked” – írta ki a hivatalos közösségi oldalára Illés Fanni a Szabó Álmosnak címzett üzenetet csütörtök este, a párizsi sikerek után.

Szabó Álmos és Illés Fanni nemcsak házastársak, hanem edző-sportoló kapcsolatban is állnak. Szabó 2008 óta foglalkozik paraúszokkal, és rendkívüli sikereket ért el. Illés Fanni mellett az ugyancsak paralimpiai bajnok Pap Bianka edzője is. Milák a hírek szerint régóta szimpatizált vele, és minden jel arra utal, hogy a kettejük közt meglévő kémia kellett hozzá, hogy elmozduljon a mélypontról.

Milák Kristóf és mellette az edzője, Szabó Álmos
Milák Kristóf és mellette az edzője, Szabó Álmos Fotó: MÚSZ

„A történet tanulsága pedig az, hogy legyen szó parasportolókkal vagy ép sportolókkal foglalkozó edzőről, a lényeg a megbecsülés. Az elért eredményeket tisztelni kell, és ne tegyünk különbséget ember és ember között! Szabó Álmos rengeteg érmet nyert már velünk, a tanítványaival Magyarországnak. Ideje jobban megismerni a teljes munkásságát!” – fogalmazott Illés Fanni.

Hozzátette:

Mérhetetlenül büszke vagyok rád. Nem ismerek nálad kitartóbb, szorgalmasabb és alázatosabb embert. Mindig mondtam, hogy te vagy a világ legjobb edzője, aki mindig képes megújulni, aki a tanítványait partnerként kezeli és aki az utolsókig hisz bennük.

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