Milák Kristóf edzőjének üzentek a párizsi csoda után: „Kristóf egy zseni, de…”

Csak az arany- és ezüstérmet hozó olimpia után varrták el a szálakat: ekkor lett Virth helyett hivatalosan is az addig a háttérből segédkező Szabó Álmos az edzője.

Illés Fanni: Szabó Álmos megérdemli az elismerést

„Kristóf egy zseni, de az eredményhez a te áldozatos munkád is kellett. És ha valaki, akkor én igazán tudom, hogy ebben mennyi munka van. Ezek után talán végre megkapod azt az elismerést, ami mindig is járt volna neked” – írta ki a hivatalos közösségi oldalára Illés Fanni a Szabó Álmosnak címzett üzenetet csütörtök este, a párizsi sikerek után.

Szabó Álmos és Illés Fanni nemcsak házastársak, hanem edző-sportoló kapcsolatban is állnak. Szabó 2008 óta foglalkozik paraúszokkal, és rendkívüli sikereket ért el. Illés Fanni mellett az ugyancsak paralimpiai bajnok Pap Bianka edzője is. Milák a hírek szerint régóta szimpatizált vele, és minden jel arra utal, hogy a kettejük közt meglévő kémia kellett hozzá, hogy elmozduljon a mélypontról.

Milák Kristóf és mellette az edzője, Szabó Álmos Fotó: MÚSZ

„A történet tanulsága pedig az, hogy legyen szó parasportolókkal vagy ép sportolókkal foglalkozó edzőről, a lényeg a megbecsülés. Az elért eredményeket tisztelni kell, és ne tegyünk különbséget ember és ember között! Szabó Álmos rengeteg érmet nyert már velünk, a tanítványaival Magyarországnak. Ideje jobban megismerni a teljes munkásságát!” – fogalmazott Illés Fanni.

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