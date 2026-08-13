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Döntött az Alkotmánybíróság, új elnökhelyettest választottak

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Szeptember 1-jétől dr. Czine Ágnes tölti be az Alkotmánybíróság elnökhelyettesi tisztségét. A több mint négy évtizedes bírói és oktatói tapasztalattal rendelkező alkotmánybírót 2014-ben választotta meg az Országgyűlés a testület tagjává.

Gábor Márton
2026. 08. 13. 17:51
Fotó: Teknős Miklós
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Czine Ágnest nem érinti a Tisza Párt alkotmánymódosítása sem, így ő nem kényszerül távozni szeptembertől, Polt Péterrel és három másik alkotmánybírával ellentétben. 

Borítókép: Az Alkotmánybíróság épülete (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

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