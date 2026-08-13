Czine Ágnest nem érinti a Tisza Párt alkotmánymódosítása sem, így ő nem kényszerül távozni szeptembertől, Polt Péterrel és három másik alkotmánybírával ellentétben.
Döntött az Alkotmánybíróság, új elnökhelyettest választottak
Szeptember 1-jétől dr. Czine Ágnes tölti be az Alkotmánybíróság elnökhelyettesi tisztségét. A több mint négy évtizedes bírói és oktatói tapasztalattal rendelkező alkotmánybírót 2014-ben választotta meg az Országgyűlés a testület tagjává.
Borítókép: Az Alkotmánybíróság épülete (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)
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