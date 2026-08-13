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titkosszolgálatNémetországFriedrich Merz

Drasztikus törvényjavaslat: bármikor hozzáférhetnének a lakossági telefonokhoz a titkosszolgálatok

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Hivatalosan is benyújtották a német szövetségi kormány előtt azt a hírszerzési és biztonsági reformcsomagot, amely a jövőben lehetővé tenné a hatóságok számára a lakossági digitális eszközök közvetlen ellenőrzését. A törvénytervezet értelmében a titkosszolgálatok kiterjesztett jogkört kapnának arra, hogy távolról hozzáférjenek magánszemélyek laptopjaihoz és mobiltelefonjaihoz. A javaslat komoly vitát váltott ki a kormánykoalíción belül és az adatvédelmi szervezetek körében.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 18:33
Kezdődik a vita a titkosszolgálatok jogköreinek kiterjesztéséről
Kezdődik a vita a titkosszolgálatok jogköreinek kiterjesztéséről Fotó: RENE PRIEBE Forrás: -
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A javaslat szerint az intézkedések elsősorban a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő célszemélyek ellen irányulnak, ám a kritikusok szerint a megfogalmazások túl tágak. Constantin von Notz zöldpárti parlamenti képviselő és a titkosszolgálatokat felügyelő bizottság elnöke jelezte, hogy a törvény jelenlegi formájában komoly adatvédelmi és alkotmányossági aggályokat vet fel.

A politikus szerint a tervezet nem tartalmaz elegendő garanciát arra, hogy a hatóságok ne éljenek vissza a megszerzett hozzáférésekkel, és ne sértsék meg a polgárok magánszféráját.

Komoly vita vár Friedrich Merz kormányára (Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Komoly vita vár Friedrich Merz kormányára (Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP)

Vita a titkos beszélgetésekről

Bár a kormányzati kommunikáció hangsúlyozza az egyeztetések fontosságát, egyelőre nem hozták nyilvánosságra a belső tárgyalások pontos részleteit, így nem tudni, hogy a koalíciós pártok milyen kompromisszumos megoldásokról tárgyalnak a törvény végleges szövegének elfogadása előtt. Az sem világos, hogy a technológiai vállalatokat (mint a Google, az Apple vagy a Meta) milyen szinten köteleznék az együttműködésre és a hátsó kapuk biztosítására a német hatóságok számára.

Jogalkotási protokoll

Az adatvédelmi jogok és a nemzetbiztonsági érdekek ütközése nem új keletű jelenség Európában. A korábbi német kormányok és az előző igazságügyi tárcavezetők is folyamatosan ugyanezt a gyakorlatot követték az elmúlt évtizedekben.

Valahányszor a technológiai fejlődés (például a titkosított üzenetküldők elterjedése) lépéselőnybe hozta a bűnözői csoportokat vagy a külföldi szereplőket, a mindenkori kormányok azonnal elindították a megfigyelési törvények és a hírszerzési jogkörök szigorítását.

A mindenkori belügyminiszterek és a biztonságpolitikai szakértők rendszeresen a hatékonyság növelését és a technológiai szakadék áthidalását jelölték meg fő indokként, miközben a parlamentben a jogvédőkkel és az ellenzékkel ugyanezek a viták zajlottak le.

A törvénytervezet parlamenti vitája a következő hetekben kezdődik meg Berlinben, ahol a zöld és a liberális képviselők várhatóan szigorúbb bírói engedélyezési kötelezettségek beépítését fogják követelni.

(FILES) The Federal Eagle is seen on the facade of the headquarters of the Federal Intelligence Service BND (Bundesnachrichtendienst) on the day of the handover of the office, in Berlin, Germany, September 11, 2025. The German government on August 12, 2026 signed off on a major overhaul of the country's intelligence agencies to give them broad new powers to conduct covert operations and take action against foreign threats. (Photo by Liesa Johannssen / POOL / AFP)
Fotó: LIESA JOHANNSSEN / POOL

Megelőzhetők a terrortámadások?

Sokan azt hozzák fel egyéként támogató érvként, hogy a legutóbbi berlini terrortámadást is nagyobb eséllyel tudták volna megakadályozni, ha tágabbak a titkosszolgálatok jogkörei. A biztonsági szervek vizsgálatai ugyanis rámutattak, hogy az elkövetők és a radikális hálózatok koordinációja szinte teljes egészében titkosított digitális csatornákon zajlik. A német belügyminiszter megerősítette, hogy a hatóságok jelenleg is közel ötszáz olyan potenciális terroristát tartanak nyilván az országban, akik bármikor képesek lennének erőszakos cselekményt végrehajtani.

A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy a jelenlegi jogi korlátozások és az emberi erőforrások hiánya miatt a titkosszolgálatok képtelenek mindegyiküket folyamatosan követni és fizikai vagy digitális megfigyelés alatt tartani, ezért elengedhetetlen az automatizált és távoli hozzáférést biztosító technikai reform.

 

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