Drasztikus törvényjavaslat: bármikor hozzáférhetnének a lakossági telefonokhoz a titkosszolgálatok

A javaslat szerint az intézkedések elsősorban a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő célszemélyek ellen irányulnak, ám a kritikusok szerint a megfogalmazások túl tágak. Constantin von Notz zöldpárti parlamenti képviselő és a titkosszolgálatokat felügyelő bizottság elnöke jelezte, hogy a törvény jelenlegi formájában komoly adatvédelmi és alkotmányossági aggályokat vet fel.

A politikus szerint a tervezet nem tartalmaz elegendő garanciát arra, hogy a hatóságok ne éljenek vissza a megszerzett hozzáférésekkel, és ne sértsék meg a polgárok magánszféráját.

Komoly vita vár Friedrich Merz kormányára (Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP)

Vita a titkos beszélgetésekről

Bár a kormányzati kommunikáció hangsúlyozza az egyeztetések fontosságát, egyelőre nem hozták nyilvánosságra a belső tárgyalások pontos részleteit, így nem tudni, hogy a koalíciós pártok milyen kompromisszumos megoldásokról tárgyalnak a törvény végleges szövegének elfogadása előtt. Az sem világos, hogy a technológiai vállalatokat (mint a Google, az Apple vagy a Meta) milyen szinten köteleznék az együttműködésre és a hátsó kapuk biztosítására a német hatóságok számára.