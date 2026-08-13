Felforgathatja a hazai újautó-piacot ez az elérhető árú kínai villanyautó

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7,5 millió forintért a tisztán elektromos Geely E2 csinos formatervet, tágas utasteret, jó felszereltséget, hátsókerék-meghajtást és 252 km hatótávot kínál.

2026. 08. 13. 18:05
Geely E2
Forrás: Geely
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Geely E2
Fotó: Gulyás Péter

Mivel elöl nincs féltengely, nagy szögben el lehet fordítani az első kerekeket: mindössze 9,9 méter a fordulókör átmérője, ami könnyen irányíthatóvá teszi a legkisebb Geely-t szűk városi környezetben. A nagyobb Geely modellekhez hasonlóan a gyártó saját fejlesztésű Flyme Auto fedélzeti menürendszere jár az autóhoz, amely egy jó felbontású, gyorsan reagáló, 14,6 colos központi érintőkijelzőn fut. Összesen 14 nyelven ért a hangutasítással vezérelhető digitális asszisztens, köztük magyarul is, ami azért nagy szó, mert erre korábban csak a Toyoták és Lexusok voltak képesek. Mielőtt elkezdte volna az európai exportot, a Geely az itteni biztonsági követelményeihez igazította az E2 passzív biztonsági és vezetéstámogató rendszereit is, a panorámaképet adó kamerarendszeren kívül minden alapáron jár a belépő felszereltségnél is.

Milyen hajtásláncokkal kapható?

Geely E2
Fotó: Geely

Akkumérettól függően 1,29 vagy 1,37 tonna tömegű a kisautó, a mozgatásért egy 82 vagy egy 115 lóerős, 150 Nm nyomatékú villanymotor felel, amellyel a gyorsulás 0-100 km/h-ra 14,2, illetve 11,5 másodpercig tart. Nem a fürgeség lesz tehát az E2 erőssége, de az azonnal rendelkezésre álló nyomaték miatt valószínűleg dinamikusabbnak érződik majd menet közben, mint amire a száraz adatok alapján következtet az ember. A végsebesség mindkét hajtáslánccal mindössze 130 km/h, így autópályán nem kell a traffipaxoktól tartani.

Geely E2
Fotó: Gulyás Péter

Kétféle vízhűtésű lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorral, egy 35,35 kWh-ssal és egy 47,14 kWh-ssal elérhető az autó, a hatótávja kisebbik akkumulátorral 252 km, míg a nagyobbal 345 km a WLTP ciklus szerint. Érdekesség, hogy a kisebb motoros, kisebb tömegű verzió fogyaszt több energiát, egész pontosan 15,5 helyett 15,9 kWh-t 100 kilométeren. A kisebb akkut csak 60, a nagyobbat 80 kW-tal lehet tölteni DC oszlopról, de az importőr szerint a következő modellévtől ezen javítani fog a gyár.

Mennyibe kerül?

Geely E2
Fotó: Geely

Magyarországon épp 8 millió forint alatt van a Pro változat listaára, ami kedvező ár-érték arányt ígér a kategóriában, pláne, ha az ezen felül adott félmilliós bevezető kedvezményt és az akkura, valamint az autóra is biztosított 8 év/200 ezer km garanciát is nézzük. Már ebben a belépő felszereltség is tartalmazza a hét légzsákot, az ülés- és kormányfűtést, a távirányítós ablakműködtetést (mind a négy ablakemelő automata), a kulcs nélküli bejutást, az elöl-hátul LED-es lámpákat, az elektromos rögzítőféket, a műbőr („vegán”) kárpitozást, az elektromosan behatható és fűthető tükröket, az elektromosan állítható első üléseket, az egyzónás automata klímát, a 14,6 és 8,8 colos kijelzőket, a felhő-alapú navigációt, az okostelefon-integrációt és a távolból végrehajtható (OTA) szoftverfrissítés lehetőségét.

Geely E2
Fotó: Geely

A Prón kívül még a Max, Max+ és Ultra névre keresztelt felszereltséggel érhető el a kis Geely. A szintek között a különbségeket elsősorban az akkumulátor kapacitása, valamint az extra kényelmi funkciók és dizájnelemek jelentik, mint például a kéttónusú fényezés, a motoros csomagtérajtó-mozgatás, a fém küszöbborítás, az esőérzékelős ablaktörlő, a körkörös, alváznézetet is biztosító kamerarendszer, vagy a vezeték nélküli telefontöltő.

Geely E2
Az akciós árak így alakulnak
Fotó: Geely

A tavalyi évben Kína legnagyobb darabszámban értékesített autójává váló E2-ből – amelyet Kína mellett Brazíliában és Fehéroroszországban is gyártanak – 465 775 példány talált gazdára 2025-ben, és a típus Galaxy Xingyuan néven a megjelenése óta vezeti a kínai eladási statisztikákat is. 2026 első negyedévében pedig már a világ három legkelendőbb kábellel tölthető autója közé tartozott, és eladásaival vezeti a B-szegmensnek hívott kisautó kategóriát. A kínai tisztán elektromos modellek közül az E2 lépte át a leggyorsabban, mindössze 664 nap alatt a 800 ezer darabos teljes globális értékesítést, világszerte átlagosan 40 másodpercenként adnak át egy ilyen autót.

Geely E2
Geely E2
Geely E2
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