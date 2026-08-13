Felforgathatja a hazai újautó-piacot ez az elérhető árú kínai villanyautó

Fotó: Gulyás Péter

Mivel elöl nincs féltengely, nagy szögben el lehet fordítani az első kerekeket: mindössze 9,9 méter a fordulókör átmérője, ami könnyen irányíthatóvá teszi a legkisebb Geely-t szűk városi környezetben. A nagyobb Geely modellekhez hasonlóan a gyártó saját fejlesztésű Flyme Auto fedélzeti menürendszere jár az autóhoz, amely egy jó felbontású, gyorsan reagáló, 14,6 colos központi érintőkijelzőn fut. Összesen 14 nyelven ért a hangutasítással vezérelhető digitális asszisztens, köztük magyarul is, ami azért nagy szó, mert erre korábban csak a Toyoták és Lexusok voltak képesek. Mielőtt elkezdte volna az európai exportot, a Geely az itteni biztonsági követelményeihez igazította az E2 passzív biztonsági és vezetéstámogató rendszereit is, a panorámaképet adó kamerarendszeren kívül minden alapáron jár a belépő felszereltségnél is.

Milyen hajtásláncokkal kapható?

Fotó: Geely

Akkumérettól függően 1,29 vagy 1,37 tonna tömegű a kisautó, a mozgatásért egy 82 vagy egy 115 lóerős, 150 Nm nyomatékú villanymotor felel, amellyel a gyorsulás 0-100 km/h-ra 14,2, illetve 11,5 másodpercig tart. Nem a fürgeség lesz tehát az E2 erőssége, de az azonnal rendelkezésre álló nyomaték miatt valószínűleg dinamikusabbnak érződik majd menet közben, mint amire a száraz adatok alapján következtet az ember. A végsebesség mindkét hajtáslánccal mindössze 130 km/h, így autópályán nem kell a traffipaxoktól tartani.

Fotó: Gulyás Péter

Kétféle vízhűtésű lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorral, egy 35,35 kWh-ssal és egy 47,14 kWh-ssal elérhető az autó, a hatótávja kisebbik akkumulátorral 252 km, míg a nagyobbal 345 km a WLTP ciklus szerint. Érdekesség, hogy a kisebb motoros, kisebb tömegű verzió fogyaszt több energiát, egész pontosan 15,5 helyett 15,9 kWh-t 100 kilométeren. A kisebb akkut csak 60, a nagyobbat 80 kW-tal lehet tölteni DC oszlopról, de az importőr szerint a következő modellévtől ezen javítani fog a gyár.