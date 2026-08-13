Rendkívüli

Megfeledkezett valamiről Magyar Péter kormánya: hónapok óta nem válaszol a Roszatomnak

Rendkívüli

Óriási robbanás a rotterdami kikötőben, halálos áldozat is van

autós hírhidrogénsebességrekordvilágrekord

Megdöntöttek a szárazföldi sebességrekordot a utah-i sósivatagban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az 1600 lóerős, szivar formájú JCB Hydromax a hidrogénnel üzemelő autók között lett a leggyorsabb.

2026. 08. 13. 14:50
Forrás: JCB
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: JCB

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szárazföldi sebességrekord-szabályai értelmében a Hydromaxnak két, ellentétes irányú menetet kellett teljesítenie egy 16 kilométeres pályán kevesebb mint egy óra alatt, az átlagsebességet mindkét irányban 1,6 km-en keresztül kellett mérni. Green az első menetben 644,6 km/h-t, a visszaúton pedig 663,12 km/h-t ért el, így a két menetében 653,77 km/h lett az átlagsebessége. „Óriási dolog, hogy bebizonyítottuk, hogy egy belső égésű motor észszerűen, nulla kibocsátással és nagyon alacsony költséggel üzemeltethető hidrogénnel. Csökkentenünk kell a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket, és határozottan hiszem, hogy a hidrogénnek kell lennie az egyik megoldásnak” – mondta a rekorddöntés után a JCB vezetője, Lord Bamford.

A hidrogénüzemű járművek korábbi rekordja 487,32 km/h volt, amelyet az Ohiói Egyetem Buckeye Bullet 2 hidrogén üzemanyagcellás versenyautója állított fel 2009-ben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ügyész szamba

Bayer Zsolt avatarja

Ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu