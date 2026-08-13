Megdöntöttek a szárazföldi sebességrekordot a utah-i sósivatagban

Fotó: JCB

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szárazföldi sebességrekord-szabályai értelmében a Hydromaxnak két, ellentétes irányú menetet kellett teljesítenie egy 16 kilométeres pályán kevesebb mint egy óra alatt, az átlagsebességet mindkét irányban 1,6 km-en keresztül kellett mérni. Green az első menetben 644,6 km/h-t, a visszaúton pedig 663,12 km/h-t ért el, így a két menetében 653,77 km/h lett az átlagsebessége. „Óriási dolog, hogy bebizonyítottuk, hogy egy belső égésű motor észszerűen, nulla kibocsátással és nagyon alacsony költséggel üzemeltethető hidrogénnel. Csökkentenünk kell a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket, és határozottan hiszem, hogy a hidrogénnek kell lennie az egyik megoldásnak” – mondta a rekorddöntés után a JCB vezetője, Lord Bamford.

A hidrogénüzemű járművek korábbi rekordja 487,32 km/h volt, amelyet az Ohiói Egyetem Buckeye Bullet 2 hidrogén üzemanyagcellás versenyautója állított fel 2009-ben.