Új villanyautós sebességrekordot állított fel egy kínai szériaautó + videó

472,41 km/h-val új villanyautós sebesség-világrekordot állított fel a németországi Papenburg ATP tesztpályáján a Yangwang U9. A rekordot az elektromos hipersportautó több mint 3000 lóerős Track Edition kivitelével állították fel augusztus 8-án, a volánnál Marc Basseng autóversenyző ült. Nem véletlenül kérték fel a tapasztalt német pilótát, mivel a korábbi, 2024-es villanyautós sebességi csúcsot is ő tartotta, amikor egy japán Aspark Owl SP600-assal 438,7 km/h-t ért el.

A csúcssebesség elérésekor másodpercenként 131,2 métert tett meg (Fotó: BYD)

A Yangwang U9 Track Edition ugyanarra platformra (e4) és aktív felfüggesztésre (DiSus-X) épül, mint a U9-es Kínában már forgalmazott normál – 1305 lóerős – változatai. Ugyanakkor a BYD mérnökei a Track Editionben használták először a világ első, sorozatgyártású, ultranagy feszültségű, 1200 voltos villanyautó-architektúráját egy kifejezetten a szélsőséges igénybevételekre is felkészített hőmérséklet-szabályzó rendszerrel. A hipersportautó mozgatásáról négy, egyenként 30 ezer/perces fordulatszámra képes, 754,8 lóerős villanymotor gondoskodik, így

a kombinált rendszerteljesítmény meghaladja a 3019 lóerőt.

Ezekkel a teljesítménymutatókkal a 2,48 tonnát nyomó rekordautó teljesítmény/tömeg aránya 1217 lóerő/tonna.

Az e4 Platform négymotoros, független nyomatékirányító rendszere folyamatosan figyeli a pillanatnyi igényeket, és akár századmásodperces gyakorisággal is módosítja az egyes motorok nyomatékleadását. Így nagy sebességnél is mindig megfelelő a tapadás, az irányíthatóság és a teljesítmény-átvitel. Emellett

a DiSus-X aktív felfüggesztés gyors és független kerekenkénti beavatkozásokra képes,

erős gyorsítás és nagysebességű kanyarodás közben, akár egyenetlen felületeken is. Így nem csak a karosszéria dőlése és billenése szabályozható hatékonyan, de a tapadás és az irányítás pontossága is.

A rekorddöntés során használt, Giti márkájú pályagumik különleges gumikeverékből készültek, egyedi mintázattal és különleges bordázattal a keréktárcsa és a gumiperem találkozásánál. Ez a megoldás magas viszkozitású kenőanyaggal kiegészítve minimálisra csökkenti a gumi, keréktárcsához viszonyított elmozdulását erős gyorsításkor vagy fékezésnél. Ettől kisebb lett a nyomatékveszteség és a gumikopás, miközben javult a stabilitás egyenesben és ívmenetben egyaránt.