Szánalmas, ahogy Magyar Péter egy ősrégi interjúval próbálja meghazudtolni volt feleségét + videó

Magyar Péter egy több mint öt évvel ezelőtti interjú felidézésével próbálja tompítani Varga Judit tegnapi reakcióját interjújára. Az említett interjú idején még házasok voltak, Magyar Péter is jelen volt, így nem meglepő, hogy akkor nem teregette ki a családi szennyest. Egykori felesége később könnyek között vallott arról, milyen bántalmazó kapcsolatban volt kénytelen élni gyermekei apjával.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 19:28
Magyar Pétert láthatóan zavarba hozta Varga Judit minapi, egyszavas megszólalása, olyannyira, hogy egy több mint öt évvel ezelőtti interjú felidézésével próbálja bizonygatni, valójában nem bántalmazta volt feleségét. Az érvelés azonban több ponton is sántít, ráadásul Magyar Péter korábbi viselkedése és cselekedetei sem támasztják alá a saját állításait.

Varga Judit szerint hányinger volt az, amiket Magyar Péter mondott (Forrás: YouTube)
Magyar Péter egy interjúval próbált javítani a róla kialakult képen (Forrás: YouTube)

Varga Judit volt igazságügyi miniszter mindössze egy szóban reagált exférje, Magyar Péter karácsonyi interjújára, amelyben a Tisza Párt elnöke a nők iránti hálájáról és tiszteletéről beszélt.

Hányinger

– írta Varga Judit az interjút követően.

 

Varga Judit keresztbe tett Magyar Péternek

„Varga Judit keresztbe tett Péternek!” — mondta Deák Dánielnek a Tisza belső ügyeire rálátó forrása, akivel telefonon beszélt. Az informátor beszámolt arról is, hogy olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani.

Magyar Péter kiadta a Tisza online aktivistáinak, hogy a YouTube-on és a Facebookon, ahányszor csak tudják, indítsák el az interjút Szily Nórával, hogy ezzel növeljék a megtekintések számát, és

vissza tudjon vágni Varga Juditnak azzal, hogy csak ingyen reklámot csinált a megszólalásával.

A propaganda ellenére azonban Varga Judit megszólalása, miszerint hányingert kapott Magyar Péter interjújától, amiben a nők védelmezőjeként igyekezett beállítani magát, keresztbe tett Magyar Péternek. Ő ugyanis abban reménykedett, hogy a volt felesége majd hallgatni fog. Azt szerette volna, ha a közvélemény elfelejti, miként terrorizálta őt éveken keresztül, milyen megalázóan és erőszakosan bánt a gyermekeinek az édesanyjával, például amikor terhesen falhoz szorította.

Varga Judit megszólalása azonban ismét felelevenítette ezeket a jeleneteket, amelynek hatására egyszerűen nem tud javulni a nők körében Magyar Péter megítélése. Ez Deák szerint rossz hír Magyar Péter számára, hiszen az agresszív és erőszakos stílusa miatt – bármennyire is próbál a nyilvánosság előtt mesterségesen uralkodni ezen – a nők körében már eleve kifejezetten népszerűtlen.

Még a Tisza belső méréseiben is rosszul áll Magyar Péter a nők körében.

Vele szemben Orbán Viktort olyan családapának látják a nők, aki jól bánik a feleségével és a gyermekeivel. Ez sokaknak bulvárkérdésnek vagy magánügynek számít, azonban a női szavazók számára – akik egyben például édesanyák vagy nagymamák – igenis fontos, hogy az adott politikusról milyen képet alakítottak ki.

 

A bántalmazott feleség

A Tisza Párt elnöke Varga Judit egyszavas bejegyzésére reagálva egy 2020-as interjút szedett elő. A cikket, amelyben ő és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is megszólaltak, a Képmás magazin közölte.

„Én az anyaságot, a hagyományosnak mondható női feladatokat mindig úgy élhettem meg Péterrel, mintha egy nyitott ajtajú kalitkám lenne: tudtam, hogy ha szeretnék kiteljesedni más területen is, akkor kirepülhetek. Péter sosem várta el tőlem, hogy feladjak bármit is abból, aki én vagyok. Ha zárva lett volna a kalitka ajtaja, akkor nem biztos, hogy annyira jól éreztem volna magam benne, így viszont mindig szívesen repültem vissza” – idézte Magyar Péter volt felesége szavait, aki arról nem tett említést, hogy

akkor még házasok voltak, és kifejezetten furcsán vette volna ki magát, ha Varga Judit neheztelően nyilatkozott volna a viszonyukról.

Mint utóbb kiderült, az asszony bántalmazó kapcsolatban élt Magyar Péterrel, így még nehezebb elképzelni, hogy ellentmond nárcisztikus, bántalmazó férjének.

Miután szétváltak útjaik Varga Judit előbb csak egy kisfilmet tett közzé a kapcsolati erőszakról.

Mindig van kiút

– írta az Ökumenikus Segélyszervezet két évvel ezelőtt készített videója elé.

Később Varga Judit Hajdú Péternek sok részletet árult el házasságukról, például felidézte: Magyar Péter mindig utálta, ha közös fiaik születése után azt a kifejezést használta valaki, hogy Varga Judit őt „gyermekkel ajándékozta meg”.

Az egy biológiai tény, hogy szültél, mi az, hogy megajándékoztad a kapcsolatunkat?

– idézte egykori férje szavait Varga Judit. Egy másik alkalommal mosogatás közben Magyar Péter odament hozzá, hogy a fülébe sziszegje:

Börtönben fogsz megrohadni.

A volt igazságügyi miniszter elmondta, hogy erre hirtelen nem is tudott reagálni, inkább hallgatott, hátha akkor megszűnik a lelki terror. Varga Judit felidézte, hogy exférje folyamatosan zsarolta a róla készült hangfelvétellel, először azért, hogyha el mer válni tőle, akkor teszi tönkre. Utána pedig állami poziciós állásait féltette.

Varga Judit kitért arra, hogy már a kapcsolatuk elejétől kezdve voltak furcsa beszólásai Magyar Péternek, de ezeket először megpróbálta nem felvenni. Elmondása szerint először akkor jött rá, hogy ez több lesz szimpla ugratásnál, amikor az első gyerekük születésekor Varga Judit áradozott, de Magyar Péter ráripakodott feleségére, hogy miért nem tud összerakni egy értelmes mondatot. Majd amikor emiatt a későbbi miniszter sírva fakadt, így reagált: 

Sírjál csak, majd elmegy a tejed!

Magyar Péter egyébként Varga Judit családját is gyalázta, az anyját például debilnek nevezte.

Varga Judit arról is beszélt, hogy volt, hogy késsel a kezében fenyegetően sétált a lakásban, és rendőrségi feljegyzés van arról, hogy előfordult, hogy Varga az ablakon keresztül akart elmenekülni férje elől. 

Emlékezetes az is, hogy későbbi barátnőjét, Vogel Evelint nyilvánosan, társaságban szégyenítette meg, vagy ahogy szakításuk előtt azt ecsetelte,

ha ő bemegy egy szórakozóhelyre, bármelyik nőt megkaphatja.

Beszédes a Tisza Párt hivatalos YouTube-csatornáján az egyik szórakoztatónak szánt videó is, amelyben Magyar Péter és Radnai Márk magánéleti kérdésekre válaszol. Arra a kérdésre, kinek volt több barátnője, mindketten magukat mondták. Amikor Radnai vicceskedve emlékeztette Magyar Pétert arra, hogy ő 18 évig volt házas Varga Judittal, utalva ezzel arra, hogy már csak ezért sem lehet neki igaza, a pártelnök erre válaszként mindössze annyit tett, hogy csitított egyet. 

 

Magyar Pétertől nem idegen az interjúk manipulálása

Egy közel négy évvel ezelőtti eset is más megvilágításba helyezi Magyar Péter mostani nyilatkozatát. Akkoriban Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként több lapnál is elérte, hogy készüljön vele interjú, esetleg még a címlapokra is felkerüljön.

Olyannyira eredményesen érvényesítette érdekeit, hogy a Demokratában és a Figyelőben sikerült ugyanazon a héten, egy nap eltéréssel a címlapra kerülnie, de Magyart behívták ekkor az ATV-be is, valamint másfél héttel korábban több más lap is a címlapján szerepeltette a vele készült anyagot.

Noha az apropó megvolt, hiszen ekkor terjesztette ki a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére, még fideszes körökben is sokan megmosolyogták a sajtóban nyomuló Magyar Péter médiaturnéját.

Ekkor kereste meg egy címlapos interjú ötletével a Mandinert is. Udvariasan elutasították, mire Magyar végül lemondott a címlapról, megelégedett egy interjúval a hetilapban. A kérdések azonban már nem tetszettek neki, és teljesen átírta a szöveget, de nem csak a válaszokat, hanem a kérdéseket is. Végül az interjú nem jelent meg, mert az utolsó pillanatban visszavonta a nyilatkozatát.

Borítókép: Varga Judit volt igazságügyi miniszter és exférje, Magyar Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

