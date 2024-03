Varga Judit is reagált, miután Magyar Péter arról posztolt, hogy nőveréssel hozták őt hírbe

Varga Judit exférje, Magyar Péter Facebook-bejegyzésében arról értekezett: a „suttogó propaganda” azt terjeszti róla, hogy többször megverte gyerekei anyját, és rendőrt kellett hívni hozzá.

Írása szerint két héttel ezelőtt megkereste őt egy hírportál újságírója azzal, hogy beszélni szeretne vele egy rendőri jelentésről, ami egy 2020. december 29-i, Varga Judittal folytatott családi vitájuk után készült.

A posztban azt állítja, hogy a jelentés készítéséről őt nem kérdezték meg, de megfogalmazása alapján tudott róla, hogy készült egy ilyen, hiszen egy alkalommal valóban szükség volt arra, hogy egy családi vitát külső beavatkozással rendezzenek.

Testőrök Varga Judit körül?

„Egy szimpla családi vitánkat valótlan állításokkal sikerült izzadtságszagúan úgy kiszínezni, hogy a jelentés azt sejtesse, hogy én erőszakosan léptem fel a feleségemmel és az akkor őt védő állami testőrökkel szemben. A valóság persze egészen más volt. Arról volt pusztán szó, hogy egy veszekedés után a volt feleségem bejelentette, hogy egy általam nem ismert időszakra és helyre elviszi a közös gyerekeinket, amibe én nem akartam beleegyezni” – írja le az esetet a bejegyzésben saját szemszögéből Magyar Péter. Varga Judit exférje azt állítja, hogy a kapcsolatuk rendezése után többször kérte a volt feleségét, hogy megismerhesse a titkosított jelentést, ami tudomása szerint a belügyminiszter és a miniszterelnök asztalán is járt. Mindig elutasítást kapott.

Annak ellenére, hogy korábban nem látta, úgy véli, a rendőri jelentés fiktív elemekből áll.

Szerinte mindez onnan is tudható, hogy amennyiben nem így lett volna, akkor mind a testőröknek, mind az érintett kormánytagoknak hivatalból feljelentést kellett volna tenniük. Magyar szerint a nőveréssel kapcsolatos vádak minden alapot nélkülöznek.

Varga Judit: Mindig van kiút

Magyar Péter, úgy tűnik, előre menekülne, hiszen már többször utalt arra az elmúlt hetekben, hogy a személyével kapcsolatban előkerülhet a nőverés ügye. A politikus február 27-én a Telexnek adott interjújában például arról beszélt, hogy a Megafon többek között azzal akarja őt lejáratni, hogy „nőverő”. Noha ilyen Megafon-posztnak sehol sem találni nyomát,

Magyar később is utalt arra, hogy előkerülhet vele kapcsolatban ez a vád.

A politikus március 15-én a Partizánnak adott második interjújában már azt ecsetelte, hogy sokáig nem tudta, hogy korrupciós ügyben vagy nemi erőszak miatt idézte be őt az ügyészség. Egészen pontosan így fogalmazott Magyar: „Az ügyészségtől úgy kaptam idézést, hogy egy árva szó sincs arról, hogy milyen bűncselekményben idéznek engem tanúként. Tehát engem beidéz a magyar ügyészség úgy, hogy nem tudom, hogy nemi erőszak, hogy egy korrupciós bűncselekmény vagy egyébként bármi más. Hogy milyen ügyvédet vigyek magammal...”

Magyar Péter előbb idézett Facebook-posztja után nem sokkal később korábbi felesége is közzétett egy bejegyzést a Facebookon.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a lemondása óta nem posztolt, ezért különös jelentősége lehet legújabb megnyilvánulásának. Varga egy kétéves kisfilmet tett közzé a kapcsolati erőszakról. „Mindig van kiút” – írta az Ökumenikus Segélyszervezet két évvel ezelőtt készített videója elé.

Megbízatásainak megszűnése után rontott a kormánynak Magyar Péter

Magyar Péter korábban került már hasonló ellentmondásba: a kegyelmi ügy kirobbanása után, amikor nyilvánosságra lépett, azzal is nyomatékosítani kívánta mondanivalóját, hogy bejelentette, lemond az egyaránt állami tulajdonú Volánbusz Zrt.-nél és Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél betöltött tisztségeiről, valamint ugyanígy jár el a részben állami tulajdonú MBH Bank Nyrt.-ben viselt felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban is. Információink szerint ugyanakkor Magyar Péter nem önszántából távozott a havi bruttó 1,5 millió forintos díjazással járó MBH-s tisztségéből, azaz már az első jelentősebb közéleti megnyilvánulása megkérdőjelezi a hitelességét.

A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról. Szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH Bank Nyrt.-ben viselt felügyelőbizottsági tagságomról. A lemondás mögött nem szakmai okok állnak. Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük, soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak

– jelentette ki a Facebookon Magyar Péter február 10-én, nem sokkal azután, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit országgyűlési képviselő, egykori igazságügyi miniszter is bejelentette lemondását.

Magyar Péter bejelentését, miszerint lemond az MBH Bank Nyrt.-ben viselt felügyelőbizottsági tagságáról, maga az illetékes minisztérium cáfolta meg:

„Magyar Péter az MBH Bank felügyelőbizottságának a magyar állam által delegált tagja. Felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1., díjazása: havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízás visszavonását”

– írta a Nemzetgazdasági Minisztérium az Index kérdésére válaszolva. Varga Judit exférje tehát valótlanságot állított akkor, amikor azt írta, hogy önként távozik a bank felügyelőbizottságából. Ez a munka egyébként praktikusan havonta egy ülésen való részvételt igényel.

Információink szerint a minisztérium már január 18-án értesítette Magyar Pétert a megbízás visszavonásáról, melyre reagálva Magyar azt kérte, hogy március 15-ig maradhasson.

Mindez azt is bizonyítja, hogy Magyar értesült a Nemzetgazdasági Minisztérium döntéséről, és akkori szándéka szerint még most is a kormányt képviselné. További érdekesség, hogy Varga Judit exférje mindemellett az állami tulajdonú Volánbusz Zrt.-től további havi bruttó 1,16 millió forintot tehetett zsebre.

Összességében elmondható, hogy Magyar Péter hitelessége már az első jelentősebb közéleti megnyilvánulásával megkérdőjeleződött, hiszen még a tisztségéből történő távozásával kapcsolatban sem volt őszinte.

Az is sokatmondó, hogy Varga Judit exférje csak akkor kezdte bírálni a kormányt, miután az elmúlt hetekben megszűnt mind a két, milliós díjazással járó megbízatása. Ugyanis tavaly év végéig Magyar Péter összesen havi bruttó 2,66 millió forintot vehetett fel a Volánbusztól és az MBH Banktól.

