Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Poszt-trauma

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

„Nyár, rekkenő hőség, harangszó, zúgó poloskák.”

Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Fotó: Képenyőkép/YouTube

Wellor új száma minden kétséget kizáróan a nyár legnagyobb durranása. Azt már megszokhattuk, hogy a népszerű netzenész dalai rendre megmozgatják az internetes közönséget, de ez a mostani új nóta mindent visz. 

Magyar Pétre, Varga Judit
Wellor-dal borítókép - Fotó: YouTube

Az az érdekesség benne, hogy 90 százalékban Magyar Péter írta a szöveget, csak Wellor zseniálisan kiegészítette és különös hangsúlyt helyezett bizonyos mondatokra. Gyakorlatilag Brüsszel Peti szupergiccses Facebook-agymenései vannak nagyon jó érzékkel megzenésítve és kifigurázva.

A Nyári Facebook-vergődés (Túlgondoltad, Peti Mix) című legújabb Wellor-dal az igazi ínyencek ízlését is kielégíti, nagyon jó, fülbemászó muzsika, parádésan összeállított szöveg. Magyar Péter kamudumáit így még senki nem dolgozta fel korábban. Ütős, nem vitás.

Íme egy részlet az új slágerből:

„Nem gondoltam, nem is gondolhattam, hogy az óriási feladat mellé egyfajta képmutatás is jár: 

hogy az emberek szeretete, bizalma és reménye olyan arroganciával ruház fel, olyan vallásos áhítatot hoz létre körülöttem,  

amiről leperegnek a média kritikus kérdései, a felém hajított szotyola, de még a kamu halálos fenyegetések is.

Sokan kérdezik, honnan az erő és az energia. (Spuri, eki, kokó.) Innen, tőletek. A gyerekektől.  

A magyar történelemből. Ettől a csodálatos országtól, amit most szétgányolok.

Más ember lettem két év alatt nem jó értelemben. (…)”

Itt hallgatható meg:

Wellor új száma a végére tartogatja az igazi csattanót, ahol nem kis iróniával Varga Judit tűnik fel, mintha ő játszaná a hegedűszólót. Olyan, mintha maga Varga Judit húzná el Magyar Péter nótáját. Zseniális ötlet, pazar megvalósítás.

Borítókép: Varga Judit hegedül a Wellor-dal végén (Fotó: Képernyőkép/YouTube)

