Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

Íme egy részlet az új slágerből:

„Nem gondoltam, nem is gondolhattam, hogy az óriási feladat mellé egyfajta képmutatás is jár:

hogy az emberek szeretete, bizalma és reménye olyan arroganciával ruház fel, olyan vallásos áhítatot hoz létre körülöttem,

amiről leperegnek a média kritikus kérdései, a felém hajított szotyola, de még a kamu halálos fenyegetések is.

Sokan kérdezik, honnan az erő és az energia. (Spuri, eki, kokó.) Innen, tőletek. A gyerekektől.

A magyar történelemből. Ettől a csodálatos országtól, amit most szétgányolok.

Más ember lettem két év alatt nem jó értelemben. (…)”