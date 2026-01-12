A gyűrött ingű garázda

Megszüntette a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ellen azokat az eljárásokat, amelyeket azért indítottak tokatábornok ellen, mert töltött fegyverrel az oldalán ment lakossági fórumokra. A Tisza-szekta hívei eddig sem találtak semmi kivetnivalót a fegyveres demonstrációkban, de most szabályos tort ülnek a társadalom józanabbik felének megalázása fölött. Mert mondjuk ki bátran,

legyen bármilyen jogszerű is, ami történt, hatalmas pofon a normalitásnak, és mélyen sérti azok igazságérzetét, akik elborzadnak a politikai rendezvényeken furcsán meggyűrődő ingek láttán, és nem akarják a visszatértét azoknak a borzalmas időknek, ahol ez volt a természetes.

Nem véletlen, hogy Budai Gyula, aki eredendően a feljelentést is tette a viszkető tenyerű politikus ellen, panaszt nyújtott be a rendőrség döntése miatt, elfogadhatatlannak nevezve azt. Botrány, hogy hiába bizonyítja több felvétel is, amint ott fityeg a pisztoly a bukott tábornok oldalán a Tisza rendezvényein, ha letagadja, akkor a hatóságok nem vizsgálódnak tovább. Abban lehet bízni ezek után, hogy a magyar választópolgárok áprilisban legalább a politikai büntetést kiszabják erre a bagázsra, és a kutya nem szavaz majd az Ukrajnát dicsőítő militáns hőbördére.

Jellemző a magának közpénzből milliárdos kéjlakot gründoló jellembajnokra a reakciója is, amivel a döntést fogadta. Közölte, hogy amint visszakapja fegyverét, hatástalanítja azt, elárverezi, és a befolyt összeget jótékonysági célokra ajánlja fel. Minden jóérzésű ember az ostoba demagógia csimborasszójának gondolja ezt a nekibuzdulást.

Elzsírosodott egójának penetráns végterméke az a gondolat, hogy az ő hírhedtté vált fegyvere normális ember szemében bármilyen értéket is képvisel. De ha még talál is olyan önmagához hasonló háborodottat, aki hajlandó egy huncut fillért is áldozni a kétes értékű ereklye megszerzésére, az adományozás nemes eszméjének megcsúfolása az így befolyt összegből jótékonykodni.

Azt sugallja, hogy dicső tett megszegni bármiféle szabályt, kijátszani az eljáró hatóságokat, és a középső ujj ellenzéki oldalon oly divatos felmutatásával egyenértékű, ha a folyamat végén még jóemberkedünk is egyet politikai haszonszerzés céljából. Hányinger, amit egyre többször egyre többen érzünk a Tisza környékéről érkező hírek hallatán.