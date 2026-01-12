Rendkívüli

A gyűrött ingű garázda

A Ruszin-Szendivel szembeni rendőrségi eljárás megszüntetése hatalmas pofon a normalitásnak.

Gajdics Ottó
2026. 01. 12. 5:45
Fotó: Mirkó István
Megszüntette a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ellen azokat az eljárásokat, amelyeket azért indítottak tokatábornok ellen, mert töltött fegyverrel az oldalán ment lakossági fórumokra. A Tisza-szekta hívei eddig sem találtak semmi kivetnivalót a fegyveres demonstrációkban, de most szabályos tort ülnek a társadalom józanabbik felének megalázása fölött. Mert mondjuk ki bátran, 

legyen bármilyen jogszerű is, ami történt, hatalmas pofon a normalitásnak, és mélyen sérti azok igazságérzetét, akik elborzadnak a politikai rendezvényeken furcsán meggyűrődő ingek láttán, és nem akarják a visszatértét azoknak a borzalmas időknek, ahol ez volt a természetes. 

Nem véletlen, hogy Budai Gyula, aki eredendően a feljelentést is tette a viszkető tenyerű politikus ellen, panaszt nyújtott be a rendőrség döntése miatt, elfogadhatatlannak nevezve azt. Botrány, hogy hiába bizonyítja több felvétel is, amint ott fityeg a pisztoly a bukott tábornok oldalán a Tisza rendezvényein, ha letagadja, akkor a hatóságok nem vizsgálódnak tovább. Abban lehet bízni ezek után, hogy a magyar választópolgárok áprilisban legalább a politikai büntetést kiszabják erre a bagázsra, és a kutya nem szavaz majd az Ukrajnát dicsőítő militáns hőbördére.

Jellemző a magának közpénzből milliárdos kéjlakot gründoló jellembajnokra a reakciója is, amivel a döntést fogadta. Közölte, hogy amint visszakapja fegyverét, hatástalanítja azt, elárverezi, és a befolyt összeget jótékonysági célokra ajánlja fel. Minden jóérzésű ember az ostoba demagógia csimborasszójának gondolja ezt a nekibuzdulást. 

Elzsírosodott egójának penetráns végterméke az a gondolat, hogy az ő hírhedtté vált fegyvere normális ember szemében bármilyen értéket is képvisel. De ha még talál is olyan önmagához hasonló háborodottat, aki hajlandó egy huncut fillért is áldozni a kétes értékű ereklye megszerzésére, az adományozás nemes eszméjének megcsúfolása az így befolyt összegből jótékonykodni.

Azt sugallja, hogy dicső tett megszegni bármiféle szabályt, kijátszani az eljáró hatóságokat, és a középső ujj ellenzéki oldalon oly divatos felmutatásával egyenértékű, ha a folyamat végén még jóemberkedünk is egyet politikai haszonszerzés céljából. Hányinger, amit egyre többször egyre többen érzünk a Tisza környékéről érkező hírek hallatán.

Félreértés ne essék, nem azzal van a baj, ha egy kormány-, sőt rendszerváltásra törekvő politikus jótékonykodik. A gond az, hogy az eredendően az egyik legpozitívabb emberi hozzáállást embertársainkhoz cinikus, gúnyos trutymóval keni össze, miközben kérkedik azzal, hogy ő bármit megtehet. Ha eddig összeharácsolt vagyonából egy kisebb részt mondjuk a hajléktalanokat segítő szervezeteknek ajánl fel, és ezt különösebb csinnadratta nélkül bonyolítja le, azt mondhatnánk, keresi önmagát, és egyszer talán jó útra téved. De ez a pökhendi bejelentés nem mutat semmiféle morális változást, csak azt a személyiséget demonstrálja undorító naturalizmussal, amit a zsírleszívás, a milliárdos kéjlak és a hazaárulással felérő ukránbarát parancsnoki szolgálat demonstrált eddig is vele kapcsolatban. Régebben a gatyáját is a honvédséggel vetette meg, most pedig fegyverkereskedelemből származó bevétellel akar lelkiismeretén könnyíteni. Tényleg vicc ez az ember, úgy, ahogy van.

Fontos megjegyeznünk, hogy szerencsére nem úszott meg minden feljelentést ilyen könnyen az Ukrajna dicsőségéért harcoló exkatona. 

Már az ügyészségen van a vádemelési javaslat abban az ügyben, amelyben azzal vádolják Ruszin-Szendit, hogy kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amikor durván arrébb lökte a vele interjút készíteni szándékozó Móna Márkot, a Mandiner újságíróját.

Az érintett vallomást nem, panaszt viszont tett a gyanúsítással szemben. Állítólag ő nem lökdöste, hanem inkább nevetgélve megölelte a munkáját végző újságírót Kötcsén, amikor az a kiszivárgott adótervekről próbálta kérdezni. A riporter viszont elmondta, hogy tokatábornok háromszor lökte meg, az első kettőnél kínosan mosolygott a szürreális helyzetben, harmadjára viszont már nem vigyorgott, hanem könyökkel durván oldalba taszította. Ebben az ügyben lesz tehát valamiféle ítélet, de ne lepődjön meg senki, ha az ismét nagyon távol áll majd a józan többség igazságérzetétől. Visszatartó ereje borítékolhatóan nem lesz.

A garázdaság, az erőszak szerves része a gyűlölet felkorbácsolásán alapuló ellenzéki politikának. És most még vissza is fogják magukat. Magyar Péter csak legyintett, nem pofozkodott telefonlopás közben, Fekete-Győr csak ejtette a füstgránátot, nem hozzávágta a rendőrsorfalhoz, Ruszin-Szendi pedig nevetve simogatott, nem félrelökte áldozatát.

Értjük. És nem faragtak bennünket olyan puha fából, hogy ezeken az eseteken túl sokáig kellene keseregnünk. A baj csak az, hogy látjuk, halljuk a hergelést, érzékeljük, mire készülnek a túloldalon. Egyre gátlástalanabbul beszélnek arról, hogy mi nem is politikai ellenfeleik vagyunk, hanem eltakarítandó bűnözők, akiket börtönbe kell zárni, földönfutóvá kell tenni, és ha ellenállunk, a legdurvább erőszak is bevethető ellenünk. Eszement őrültek polgárháborút vizionálnak, választási csalást kiáltanak jó előre, amennyiben nem ők nyernek, és utcára szólítják a felbőszített tömeget.

Ebben a szövegkörnyezetben értelmezve Ruszin-Szendi viselkedésének önmagán túlmutató jelentését, összeszorul az ember gyomra. Ugyanis nem egy félőrült fegyvermániájáról van szó, hanem annak demonstrálásáról, hogy politikai természetű viták végére is lehet fegyverrel pontot tenni, ha a helyzet úgy alakul. 

Ha a szituáció megkívánja, akkor az erőszak bármely formája bevethető a fideszes nyüzügékkel szemben. A rendőrség, a katonaság, a bírák és ügyészek majd melléjük állnak, ha látják az eredményeiket. Így gondolkodnak rólunk, így tervezik a jövőt. Úgy érzik, azt csinálnak velünk, amit csak akarnak.

És úgy tűnik, jól érzik. Hiába jelentjük fel őket, hiá­ba egyértelműek a bizonyítékok, vagy a mentelmi jog mögé bújva, vagy a hatóságokat is félrevezetve kicsúsznak az eljárások alól, és röhögve készülődnek jóval nagyobb disznóságokra. 

Ezért lett volna jó, ha a nyomozás alaposabb, és be is bizonyítja azt, amit a furcsán meggyűrődő ing redőin mindenki látott, akinek van szeme. Ha kivárjuk, amíg el is sül a politika színpadára felvitt fegyver, akkor már késő lesz moralizálni.

