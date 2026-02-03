Hova vezet az erőszak?

Tavaly tavasszal kimentem a piacra, ahol megszólított egy idősebb árus. Azt kérdezte, nem lehet-e ezzel a Magyar Péterrel csinálni valamit, mert őt úgy felbőszíti a viselkedésével, hogy legszívesebben megjáratná a hátán a bikacsökét. Mondtam, megértem az indulatait, de nem szabad politikai nézetkülönbségeinket erőszakkal rendezni. Az erőszak erőszakot szül, felszámolja a rendet, káoszba taszítja az országot. A provokátorok, élükön a zsebmessiással, éppen ezt akarják, ezért nekünk mindenképpen meg kell akadályoznunk ebben őket. Az árus hamiskásan csippentett a szemével, amikor válaszul azt hümmögte az orra alatt, hogy érti ő, csak nehezen fogadja el.

Lassan itt van újra a jó idő, a piacra is ki-kinéz majd az ember. De mit mondok most az én jó árusomnak?

Mit mondok neki azok után, hogy emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, szexuális erőszakkal gyanúsított vagy megvádolt bűnözőket küldött a Tisza Párt a Lázár­infó gyöngyösi rendezvényére botrányt kelteni? És miután Pócs János fideszes országgyűlési képviselő egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni az eseményre, ezt a helyi férfit Csík Miklósék brutálisan megverték. Hogyan fognak rám nézni a piacon a szelíd, jó szándékú magyarok, ha én fenntartom, hogy az erőszak nem lehet eszköz a politikában? Azt a kérdést bizonyosan fel fogják tenni, hogy nekik lehet?

A válasz persze az, hogy nem, nekik sem lehet. De ettől kezdve nagyon észnél kell lennünk, és figyelni, vigyázni kell egymásra, mert jól látszik, hogy ezek bármire képesek.

Amikor elkezdtek polgárháborús elképzeléseikről a nyilvánosság előtt beszélni, magam sem értékeltem kellő súllyal azt az információt, hogy ismét a cigánykártyát fogják elővenni, hogy egymásnak ugrasszák a magyarokat.

És most hirtelen eljutottunk a hergelésnek a tettlegességig fajuló szintjére, ahol, ha nem parancsolunk megálljt a folyamatnak, véres tragédia lesz a vége. Eddig és ne tovább, Magyar Péter!

Lázár János kétszer is bocsánatot kért félreérthető mondatáért, amiből az ő „köteles beszédét” megtekerték. Young G Béci, a népszerű roma származású rapper szerint a fogalmazás lehetett volna másképp, de a mondat tartalma nem volt gyűlöletkeltő. Lázár János éppen azt mondta ki, amit sokan gondolnak:

inkább a magyarországi cigányoknak adjunk munkát a kétkezi, fizikai feladatokat ellátó állásokban, mintsem vendégmunkásokat hozzunk Magyarországra.

Az énekes rávilágított arra az álszent, képmutató magatartásra is, ami most is jellemző a balliberális ellenzékre, amikor kijelentette: akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak. Néhány héttel korábban például Gáspár Evelin roma származása miatt került a támadások kereszttüzébe, mert Szijjártó Péter mellett kapott állást. De folyamatos az orsósozás is a Tisza Párt legsötétebb bugyraiban, ahol a kormányváltás egyik fő szempontja az, nehogy már cigány legyen a miniszterelnök. Ezek hadoválnak most emberi méltóságról meg kisebbségvédelemről. A magyar társadalom békés, csendes többsége nevében követeljük, állítsátok le magatokat, amíg nem késő!



A nemzeti kormány és a patrióta politikai közösség ajánlata a magyar cigányság számára egyértelmű: dolgozzatok, iskoláztassátok a gyerekei­teket, és garantált a felemelkedésetek.

Számítunk rátok, és számíthattok ránk. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott Hatvanban, olyan sorsotok lesz, amilyet választotok magatoknak, és amiért megdolgoztok. Az erőszakos bajkeverők pedig menjenek Ukrajnába. Itt nincs rájuk igény.

