Orbán Viktor nagy vállalást tett: Ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Szijjártó Pétermárcius 15 nemzeti ünnepbeszéd

Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!

A külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth téren mondott beszédet március 15-én.

2026. 03. 15. 13:50
Minden idők legnagyobb Békemenetén, a magyar nemzet melletti kiálláson köszöntötte a résztvevőket a Kossuth téren Szijjártó Péter. Szerinte soha nem látott módon mondunk most nemet a hazánkat érő zsarolásra. – Mi így vagyunk egy nemzet, soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk, és szembe fordítsanak minket egymással! – üzent a külhoni magyaroknak, akiket szintén köszöntött a tömegben

Kossuth tér március 15. Szijjártó
Mit kíván a magyar nemzet?

 – 178 esztendővel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondjuk el, mit kíván a magyar nemzet, azt meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől, Berlinen át, egészen Kijevig. A zsarolók figyelmeztetést kapnak. A magyar nemzet kívánsága 1848 kívánsága tisztán szólt: legyen béke és szabadság. Mi magyarok most is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel később hazánk most is háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll – mutatott rá Szijjártó Péter.

– Több mint négy esztendeje egy reménytelen háború zajlik, az orosz–ukrán háború majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Folyamatos a pusztítás, milliók esnek áldozatul, nyílt embervadászat zajlik az utcákon – mondta, majd azzal folytatta:

 – Minden egyes nap bele akarnak minket rángatni ebbe a háborúba, mindennap van valami provokáció, nyomásgyakorlás. Mi mindennap óriási erőfeszítést teszünk, hogy kimaradjunk ebből a háborúból  – húzta alá.

A külügyminiszter elmondta, hogy a Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen döntés született: Európát háborúba akarják vinni és Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba. – Mi, magyarok erre mind nemet mondunk – tette hozzá.

Szijjártó leszögezte, hogy a magyar emberek békéje és Magyarország biztonsága a legfontosabb. – Tegyük világossá, hogy mi semmivel sem tartozunk Ukrajnának. Sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal – rögzítette.

Kiemelte, hogy Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is pontosan tudják, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Magyarország kimarad a háborúból, egyetlen katonát sem engednek az ukrán frontra, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába és soha nem csatlakoznak az EU-hoz. 

Kossuth tér március 15.
Durvulni fog a zsarolás és a fenyegetés

Szerinte a következő négy hétben inden eddiginél durvábbak lesznek a beavatkozások, a fenyegetések és a zsarolás. Orbán Viktor kormányát el akarják takarítani és azt akarják, hogy Magyarországon is Zelenszkij alakítson kormányt – fogalmazott. 

Szijjártó Péter arra is kitért, itt az újabb kísérlet, ha nem ment az olajblokád, az ukránok megpróbálják az energiablokádot, az Északi-áramlatot már felrobbantották, most a Török Áramlatot vették célba, majd jöttek a halálos fenyegetések, a miniszterelnököt és családját halálosan megfenyegette Zelenszkij ukrán elnök.

– Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől, semmilyen fenyegetés hatására nem megyünk háborúba, nem engedjük a magyar fiatalokat az ukrán frontra, 

és hazahozzuk azokat, akiket erőszakkal vittek a háborúba, és nem engedjük, hogy egy olyan ember zsaroljon minket, aki úgy zongorázott a tévében, hogy mindkét kezével integetett  – mondta.

Szijjártó Péter hozzátette: az ukránok azt akarják, hogy az ellenzék nyerje a választást, mert tudják, ha a Tisza nyer, akkor vihetik a magyarokat a háborúba. – Ezért a feladat világos: meg kell mutatni, hogy itt mi vagyunk itthon, az ország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek – húzta alá. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu