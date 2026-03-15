Szijjártó Péter: Mi nem félünk sem az ukrán maffiától, sem az ukrán verőlegényektől!

Minden idők legnagyobb Békemenetén, a magyar nemzet melletti kiálláson köszöntötte a résztvevőket a Kossuth téren Szijjártó Péter. Szerinte soha nem látott módon mondunk most nemet a hazánkat érő zsarolásra. – Mi így vagyunk egy nemzet, soha nem fogjuk hagyni, hogy éket verjenek közénk, és szembe fordítsanak minket egymással! – üzent a külhoni magyaroknak, akiket szintén köszöntött a tömegben

Mit kíván a magyar nemzet?

– 178 esztendővel ezelőtt a magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. Amikor együtt mondjuk el, mit kíván a magyar nemzet, azt meghallják az egész világon mindenütt. Brüsszeltől, Berlinen át, egészen Kijevig. A zsarolók figyelmeztetést kapnak. A magyar nemzet kívánsága 1848 kívánsága tisztán szólt: legyen béke és szabadság. Mi magyarok most is pontosan ezt akarjuk. 178 esztendővel később hazánk most is háborús nyomás és külső zsarolás alatt áll – mutatott rá Szijjártó Péter.

– Több mint négy esztendeje egy reménytelen háború zajlik, az orosz–ukrán háború majdnem olyan hosszú, mint az előző évszázad világháborúi. Folyamatos a pusztítás, milliók esnek áldozatul, nyílt embervadászat zajlik az utcákon – mondta, majd azzal folytatta:

– Minden egyes nap bele akarnak minket rángatni ebbe a háborúba, mindennap van valami provokáció, nyomásgyakorlás. Mi mindennap óriási erőfeszítést teszünk, hogy kimaradjunk ebből a háborúból – húzta alá.

A külügyminiszter elmondta, hogy a Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen döntés született: Európát háborúba akarják vinni és Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba. – Mi, magyarok erre mind nemet mondunk – tette hozzá.

Szijjártó leszögezte, hogy a magyar emberek békéje és Magyarország biztonsága a legfontosabb. – Tegyük világossá, hogy mi semmivel sem tartozunk Ukrajnának. Sem katonával, sem pénzzel, sem uniós tagsággal – rögzítette.

Kiemelte, hogy Brüsszelben, Berlinben és Kijevben is pontosan tudják, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Magyarország kimarad a háborúból, egyetlen katonát sem engednek az ukrán frontra, a magyarok pénzét nem viszik Ukrajnába és soha nem csatlakoznak az EU-hoz.