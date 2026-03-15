Személyesen is érintheti Zelenszkijt az aranykonvoj lekapcsolása

Pikáns fordulat jöhet az ukrán aranykonvoj ügyében, ugyanis az ország volt miniszterelnöke szerint a magyar hatóságok által lefoglalt szállítmánynak része volt Zelenszkij elnök titkos rakománya is. Mikola Azarov nem árulta el, hogy mi volt a páncélautókban a pénzen és aranyon kívül, de azt állította, komoly fejtörést okoz az ukrán államfőnek a küldemény lekapcsolása.

2026. 03. 15. 10:31
Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya Forrás: MTI/Magyarország Kormánya
Újabb fejleményre hívta fel a figyelmet Ukrajna volt miniszterelnöke a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által lefoglalt aranykonvoj kapcsán. Mikola Azarov szerint az Oschadbank gyűjtőautói nemcsak pénzt és aranyat szállítottak, egy titkos rakomány is benne volt, amelynek lefoglalása Volodimir Zelenszkij számára komoly aggodalmat okozott – számolt be a Híradó.hu.

Vilnius, 2026. január 25. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a litván és lengyel államfővel a vilniusi elnöki palotában tartott találkozója utáni sajtóértekezleten 2026. január 25-én. MTI/EPA/PAP/Marcin Obara
Zelenszkij ukrán elnök személyesen lehet érintett
Fotó: Marcin Obara / MTI/EPA/PAP

Azarov azt nem árulta el, mi volt ennek a rakománynak a pontos tartalma – írja az EADaily. „Nem részletezem most, de valóban volt egy másik rakomány is. Mivel ezt nem tették még közzé, nem szeretném én sem nyilvánosságra hozni a részleteket. Várjunk, amíg ezt hivatalosan is bejelentik. Úgy gondolom, hogy ez a titkos rakomány volt az oka annak, hogy Zelenszkij ennyire aggódott.”

A volt ukrán kormányfő arra is rámutatott, hogy a gyűjtőautókban talált pénz egyértelműen illegálisan került oda, mivel a gyűjtőknek nem voltak megfelelő kísérő okmányaik, és a magyar hatóságoknak nem lett volna joguk lefoglalni a szállítmányt, ha minden rendben lett volna.

„Látják, egyetlen osztrák bank sem erősítette meg ezt az ügyletet, és nem biztosított dokumentumokat. Csak zaj van Ukrajnában. Nyilvánvaló, hogy most az Ukrán Nemzeti Bank bármilyen dokumentumot előállíthat, de ha azok jogszerűek lennének, nem lett volna botrány. A magyarok is pontosan tudják mindezt. Mivel nem voltak dokumentumok, ez azt jelenti, hogy az ügylet teljesen illegális volt, és a pénzt Zelenszkij környezete, valamint maga Zelenszkij közvetlen részvételével szerezték meg” – magyarázta Azarov.

A páncélautók, amelyek pénzt és aranyat szállítottak, végül visszakerültek Kijevbe, ám a magyar hatóságok két hónapra lefoglalták őket, míg le nem zárult a nyomozás. Azóta sem került szóba más rakomány a szállítmányban.

Az ügy előzménye, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Az ukrán aranykonvoj miatt módosítottak a jogszabályokon azért, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek úgy vélekedett: a pénz titkos fegyverüzletekből származhatott. Emellett a sajtóban az is felvetődött, hogy a magyar választások befolyásolására a hazai ellenzékhez, a Tisza Párthoz is jutott volna a lefoglalt összegekből.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Váratlan húzás rombolhatja szét Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát

Nem mindennapi dolog történt.

