Magyar Péteralaptörvényügyészség

Magyar Péter újabb alaptörvénysértést követhetett el, már az államvizsgáját is számonkérik rajta

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„Eddig úgy tudtuk, hogy miniszterelnökünk sikerrel vette jogi kari államvizsgáit, hisz nem is ügyvédkedhetett volna e nélkül. Hmmmmm… kérte már valaki ezt tőle kontrollra?!” – fogalmazott Pokol Béla annak kapcsán, hogy szerinte Magyar Péter az Európai Ügyészséghez való csatlakozási kérelem benyújtásával újabb alaptörvénysértést követett el. A korábbi alkotmánybíró úgy véli, a lépést meg kellett volna előznie az alaptörvény módosításának.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 14:09
Magyar Péter Forrás: Facebook
Fotó: Facebook
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