Rendkívüli

Hivatalos: Gulácsi Péter a Villarreal kapusa lett

napenergiaáramfogyasztáshőségriadószélenergia

Elárulta a szakértő, hogy mi az az egy ok, ami miatt a mostani vészhelyzetben nem omlott össze a hazai áramszolgáltatás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A mostani rendkívüli körülmények között a hazai áramszolgáltatás az elmúlt 16 év napelemes fejlesztéseinek köszönhetően nem omlott össze – világít rá közösségimédia-bejegyzésében az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Sebestyén Géza szerint óriási hiba lenne a szélenergiára hagyatkozni – a szakértő itt a kormány szélerőmű-fejlesztési terveire utalt.

Magyar Nemzet
2026. 08. 03. 19:18
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Túl optimisták a szeles tervek

Túl optimista a kormány szélerőműfejlesztési terve, ráadásul téves alapokra épül – figyelmeztettek a bejelentést követően szakértők. A szélenergia beépített szélerőművi kapacitás növelése ugyanis nem egyenlő a biztonságos villamosenergia-ellátással. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő ezzel kapcsolatban elmondta: a Mavir adatai szerint tavaly több olyan időszak is volt, amikor a nap- és szélerőművek együttes teljesítménye gyakorlatilag nullára csökkent.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelektisza

Hárompárti fogócska

Szentesi Zöldi László avatarja

A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.