Elárulta a szakértő, hogy mi az az egy ok, ami miatt a mostani vészhelyzetben nem omlott össze a hazai áramszolgáltatás

Túl optimisták a szeles tervek

Túl optimista a kormány szélerőműfejlesztési terve, ráadásul téves alapokra épül – figyelmeztettek a bejelentést követően szakértők. A szélenergia beépített szélerőművi kapacitás növelése ugyanis nem egyenlő a biztonságos villamosenergia-ellátással. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő ezzel kapcsolatban elmondta: a Mavir adatai szerint tavaly több olyan időszak is volt, amikor a nap- és szélerőművek együttes teljesítménye gyakorlatilag nullára csökkent.