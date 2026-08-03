A Zalaegerszeg osztályozós helyre lökte a Fradit az NB I-ben

Csökkent az iram, miközben egyre több lett a szabálytalanság. Mintha a játékosok sem bírták volna a rekkenő hőséget. Jöttek is a cserék. A dühös Pető Milánt lehozta Bognár György, Böde Dániel csereként érkezett meg. A 73. percben a ZTE bevitte a kegyelemdöfést. Henrique indította Skribeket, akitől nem sokkal később visszakapta a labdát, s a brazil játékos belőtte a hazai csapat negyedik gólját.

4-2, ezzel pedig minden eldőlt. Ebben az volt a meglepő, hogy a második félidőben alig-alig volt lehetősége a Zalaegerszegnek.

Innen már nem volt felállás, s bármennyire is meglepő, a Paks sima vereséget szenvedett.

A 99. percben Babos még berámolta az ötödiket, ez már nem osztott, nem szorzott, de azért jól nem eshetett a Paksnak.

Egy héttel azok után, hogy 4-2-re megverték a Fradit, most 5-2-es zakó Egerszegen. Ezzel az is eldőlt, hogy az NB I-ben két forduló után már nincs százszázalékos csapat. Ráadásul a ZTE győzelmével a Fradi osztályozós helyre csúszott a tabellán.

Labdarúgó NB I. 2. forduló: Zalaegerszeg–Paks 5-2 (3-2)