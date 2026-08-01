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„Sajnos ezt várják tőle” – egyre dühösebbek az emberek a Tisza-kormányra a válságkezelés miatt

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Nemcsak a rendkívüli energiakrízis, hanem a kormány kommunikációja is heves reakciókat váltott ki a közösségi médiában. A Paksi Atomerőműnél és a Dunamenti Erőműben tartott sajtótájékoztatók után a Magyarország Kormánya Facebook-oldalát elárasztották a dühös és ingerült hozzászólások: sokan a kabinetet bírálták, korábbi ígéreteket kértek számon, és a válság kezelését kifogásolták.

Gábor Márton
2026. 08. 01. 6:50
Magyar Péter Paks Atomerőmű
Fotó: Havran Zoltán
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A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett két videó alatt több száz hozzászólás jelent meg, amelyek jelentős része kritikusan reagált az energiaellátási helyzetről szóló kormányzati tájékoztatókra. A Paksi Atomerőműnél tartott rendkívüli sajtótájékoztató után sokan azt vetették fel, hogy a jelenlegi problémákra a kabinetnek megoldást kellene kínálnia, nem pedig magyarázatokat.

Döbbenet, hogy mik történnek. A múlt évben is volt kánikula, mégsem volt ilyen hatalmas gond...

– írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő a korábbi választási ígéreteket kérte számon. Mások a miniszterelnök stílusát bírálták.

Undorító, gusztustalan, fenyegetőző stílusát ma sem hagyta otthon.

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya
Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya
Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

A délelőtt, a Dunamenti Erőműben tartott újabb sajtótájékoztató sem csillapította az indulatokat. A videó alatt ismét sorra jelentek meg a bíráló hozzászólások.

Dolgozzál már végre, ne csak visszafelé mutogass. Nemcsak most van ilyen meleg, de az előző kormány szakemberei mindent meg tudtak oldani. Kevesebbet beszélj, mert szégyen, amit összevissza fröcsögsz.

Egy másik hozzászóló Orbán Viktort kívánta vissza:

Erről beszélt számtalanszor Viktor, hatalmas energiaválság elé nézünk, az orosz kőolaj és gázról való leválás a legnagyobb hiba.

Mások röviden foglalták össze véleményüket a Tisza-kormány munkájáról, és mindössze annyit írtak, 

  • „nagyon gyenge, ennyi....”
  • „Indul a magyarázkodás!!!!! Szép volt gyerekek, erre szavaztatok, fizessetek!!!”
  • „Bla, bla, bla, bla, megint csak visszafelé dumál.”
  • „Hányinger.”
  • „Megoldást hallhatunk?”

Akadt olyan kommentelő is, aki gúnyos megjegyzést tett a vízhiányra.

A Shell-kúton lehet autót mosatni?

 

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya
Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

A hozzászólások között többen az ország általános helyzetét is bírálták: „Víz nincs, üzemanyag nincs, áram sincs....”. Mások szerint a kabinetnek már tavasszal kezelnie kellett volna a kialakuló problémákat.

Tavasztól mit csinált a Tisza-kormány? Színházasat játszott a parlamentben ahelyett hogy dolgoztak volna? Péter, grimasz helyett munka és ne másban keresd a hibát.

A kommentfolyamban ugyanakkor megjelentek olyan vélemények is, amelyek szerint a jelenlegi helyzet nem kizárólag az új kormány felelőssége. Egy másik hozzászóló pedig azt írta,

Érdekes, Orbán Viktor meg tudta oldani...

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya
Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

A két sajtótájékoztató alatt megjelent hozzászólások alapján jól látható, hogy az energiaellátási helyzet és a rendkívüli intézkedések jelentős visszhangot váltottak ki a közösségi médiában. A kommentelők között voltak, akik a kormány intézkedéseit bírálták, mások az előző kabinet felelősségét hangsúlyozták, de a legtöbb hozzászólás a kialakult helyzet miatti elégedetlenséget tükrözte.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

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