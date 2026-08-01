„Sajnos ezt várják tőle” – egyre dühösebbek az emberek a Tisza-kormányra a válságkezelés miatt

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett két videó alatt több száz hozzászólás jelent meg, amelyek jelentős része kritikusan reagált az energiaellátási helyzetről szóló kormányzati tájékoztatókra. A Paksi Atomerőműnél tartott rendkívüli sajtótájékoztató után sokan azt vetették fel, hogy a jelenlegi problémákra a kabinetnek megoldást kellene kínálnia, nem pedig magyarázatokat.

Döbbenet, hogy mik történnek. A múlt évben is volt kánikula, mégsem volt ilyen hatalmas gond...

– írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő a korábbi választási ígéreteket kérte számon. Mások a miniszterelnök stílusát bírálták.

Undorító, gusztustalan, fenyegetőző stílusát ma sem hagyta otthon.

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

A délelőtt, a Dunamenti Erőműben tartott újabb sajtótájékoztató sem csillapította az indulatokat. A videó alatt ismét sorra jelentek meg a bíráló hozzászólások.

Dolgozzál már végre, ne csak visszafelé mutogass. Nemcsak most van ilyen meleg, de az előző kormány szakemberei mindent meg tudtak oldani. Kevesebbet beszélj, mert szégyen, amit összevissza fröcsögsz.

Egy másik hozzászóló Orbán Viktort kívánta vissza:

Erről beszélt számtalanszor Viktor, hatalmas energiaválság elé nézünk, az orosz kőolaj és gázról való leválás a legnagyobb hiba.

Mások röviden foglalták össze véleményüket a Tisza-kormány munkájáról, és mindössze annyit írtak,

„nagyon gyenge, ennyi....”

„Indul a magyarázkodás!!!!! Szép volt gyerekek, erre szavaztatok, fizessetek!!!”

„Bla, bla, bla, bla, megint csak visszafelé dumál.”

„Hányinger.”

„Megoldást hallhatunk?”

Akadt olyan kommentelő is, aki gúnyos megjegyzést tett a vízhiányra.

A Shell-kúton lehet autót mosatni?