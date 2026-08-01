Kötél a FIFA-elnök nyakán, már csak a hóhérra várunk

A tökéletes terv bukása

Lássuk be, a terv szinte tökéletes volt. Az előkészítések hónapokkal ezelőtt, minden bizonnyal a legnagyobb titokban kezdődtek meg. Az Infantinóhoz lojális emberek hűségesküt és szilenciumot fogadtak, kibeszélni nem lehetett. Sikerült megtalálni azt az üzleti csoportot, amely – teljesen véletlenül – az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a családjához kapcsolható. Minden készen állt, hogy a nagy tervvel a világbajnokság után – annak szakmai és pénzügyi sikerét meglovagolva – elő lehessen állni. Az előzetes felmérések jó számokat jeleztek. Afrika, Óceánia és Ázsia egészen biztosan az őrült terv mellé áll majd. Dél-Amerika nem tényező, ott kevés az ország, ámbátor Venezuelának akár még kapóra is jöhet a dolog. A közép-amerikai térség kis szigetországaira is lehet számítani. Európa? Az már nehezebb falat lehet. Biztosan morog majd a német, az angol, meg az olasz, de ezeket könnyen leszerelik. A voksolásnál úgyis elég az egyszerű többség. Az meg meglesz.

Infantino 2027 márciusában a rabati FIFA-elnökválasztó kongresszusra a futball leghatalmasabb császáraként vonul be, a küldöttek közfelordítással 2031-ig elnökké választják, utána meg átveszi annak a gazdasági konglomerátumnak a vezérigazgatói posztját, amelynek korábban átjátszotta a világbajnokságot.

A fent leírtaktól – a jelek szerint és óriási szerencsére – most messzebb vagyunk, mint bármikor valaha voltunk. A vörös szőnyeggel leterített útra valaki banánhéjat szórt, s ez – ha minden jól megy – végzetesnek bizonyul. A világsajtó napok óta Gianni Infantino őrült terveit szedi ízekre. A brit miniszterelnök szerint a FIFA elnöke méltatlanná vált arra, hogy továbbra is a szervezet elnöke legyen. Távoznia kell. Infantino eddigi legfőbb tanácsadóinak egyike úgy fordított hátat az olasz-svájci sportvezérnek, mintha soha nem ismerte volna ez a két ember egymást. Az Európai Labdarúgó-szövetség egy délután alatt soha nem látott egységbe tömörült, mind az 55 európai tagország (igen, a vb-n soha nem járt Moldova, Gibraltár és Finnország is) egyértelműen keresztbe feküdt Infantino ördögi és őrületes tervének. Hozzájuk csatlakozott a 41 CONCACAF-zónás tagállam, igaz, ők óvatosabbak voltak, mert a bojkott szót nem mondták ki, csak tiltakoztak. A 41 között – ez az igazán figyelemreméltó – az Egyesült Államok is ott volt. Afrika megvonta a vállát, nekik mindegy, ha lesz terv, úgy is jó, ha nem lesz, az is jó. Ázsia megosztott, de inkább a nem, mint az igen felé hajlott.