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Kötél a FIFA-elnök nyakán, már csak a hóhérra várunk

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A július 19-én Spanyolország győzelmével véget ért labdarúgó-világbajnokság után a FIFA elnöke, Gianni Infantino sok mindent tehetett volna. A jól végzett munka és a világbajnokság sikerének tudatában akár ki is vehette volna az évi rendes szabadságát. Dicsfényben fürödve arathatta volna le a vb szakmai sikere után járó elismeréseket. Nem. Neki ez sem volt elég. A megalomán és a világ szemében egyre inkább közutálatnak örvendő FIFA-sportvezető a glóbusz leghatalmasabb emberének pózában akart tetszelegni. Az agyában hónapokkal (évekkel?) ezelőtt megfogant tervet akarta a világ labdarúgó-szövetségein keresztülverni. Egyetlen és szokásos érve volt: a pénz. Azonban hiába pergett le a szeme előtt az általa rendezett film, a vetítés közben elszakadt a szalag. S még mozigépész sem volt a közelben, hogy újra befűzze a filmet.

Lantos Gábor
2026. 08. 01. 7:10
A Borussia Dortmund szurkolói már rég rájöttek arra, amiről a világ csak most kezd beszélni Fotó: JURGEN FROMME Forrás: firo Sportphoto
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A tökéletes terv bukása

Lássuk be, a terv szinte tökéletes volt. Az előkészítések hónapokkal ezelőtt, minden bizonnyal a legnagyobb titokban kezdődtek meg. Az Infantinóhoz lojális emberek hűségesküt és szilenciumot fogadtak, kibeszélni nem lehetett. Sikerült megtalálni azt az üzleti csoportot, amely – teljesen véletlenül – az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a családjához kapcsolható. Minden készen állt, hogy a nagy tervvel a világbajnokság után – annak szakmai és pénzügyi sikerét meglovagolva – elő lehessen állni. Az előzetes felmérések jó számokat jeleztek. Afrika, Óceánia és Ázsia egészen biztosan az őrült terv mellé áll majd. Dél-Amerika nem tényező, ott kevés az ország, ámbátor Venezuelának akár még kapóra is jöhet a dolog. A közép-amerikai térség kis szigetországaira is lehet számítani. Európa? Az már nehezebb falat lehet. Biztosan morog majd a német, az angol, meg az olasz, de ezeket könnyen leszerelik. A voksolásnál úgyis elég az egyszerű többség. Az meg meglesz.

Infantino 2027 márciusában a rabati FIFA-elnökválasztó kongresszusra a futball leghatalmasabb császáraként vonul be, a küldöttek közfelordítással 2031-ig elnökké választják, utána meg átveszi annak a gazdasági konglomerátumnak a vezérigazgatói posztját, amelynek korábban átjátszotta a világbajnokságot.

A fent leírtaktól – a jelek szerint és óriási szerencsére – most messzebb vagyunk, mint bármikor valaha voltunk. A vörös szőnyeggel leterített útra valaki banánhéjat szórt, s ez – ha minden jól megy – végzetesnek bizonyul. A világsajtó napok óta Gianni Infantino őrült terveit szedi ízekre. A brit miniszterelnök szerint a FIFA elnöke méltatlanná vált arra, hogy továbbra is a szervezet elnöke legyen. Távoznia kell. Infantino eddigi legfőbb tanácsadóinak egyike úgy fordított hátat az olasz-svájci sportvezérnek, mintha soha nem ismerte volna ez a két ember egymást. Az Európai Labdarúgó-szövetség egy délután alatt soha nem látott egységbe tömörült, mind az 55 európai tagország (igen, a vb-n soha nem járt Moldova, Gibraltár és Finnország is) egyértelműen keresztbe feküdt Infantino ördögi és őrületes tervének. Hozzájuk csatlakozott a 41 CONCACAF-zónás tagállam, igaz, ők óvatosabbak voltak, mert a bojkott szót nem mondták ki, csak tiltakoztak. A 41 között – ez az igazán figyelemreméltó – az Egyesült Államok is ott volt. Afrika megvonta a vállát, nekik mindegy, ha lesz terv, úgy is jó, ha nem lesz, az is jó. Ázsia megosztott, de inkább a nem, mint az igen felé hajlott.

Infantino meghátrált, de lehet, hogy későn

Az állóvízbe sziklát görgető UEFA lépése viszont már Infantinót is meghátrálásra késztette. Közleményben elismerte, hogy a tervezett projektje már nem szolgálja az eredeti célkitűzését, így a kereskedelmi és marketingjogok kiszervezésének ötletét nem viszi tovább, azt elvetette.

Mert azt ő is tudja, hogy Európa nélkül nincs labdarúgó-világbajnokság. Persze az UEFA mostani lépését akár álságosnak is nevezhetjük, mert ugyanez a szervezet mélyen hallgatott, amikor a 2022-es katari világbajnokság rendezési jogai körül kirobbant korrupciós botrány eszkalálódott. Akkor nem igyekeztek bojkottot hirdetni. De akkor sem, amikor a 2002-es világbajnokságon minden idők leggusztustalanabb bírói csalásának két európai focinagyhatalom, Olaszország és Spanyolország volt a legfőbb áldozata. Csendben maradtak akkor is, amikor a Franz Beckenbauer vezette Német Labdarúgó-szövetség különös – ma már tudjuk, hogy korrupcióval átitatott – úton jutott hozzá a 2006-os vb-rendezéshez. Nem emlegettek bojkottot 1978-ban, amikor az Argentínában tomboló katonai junta emberek ezreit végezte ki, amikor a vb egy-egy stadionjának alagsoraiban tornyozták fel a meggyilkolt emberek holttestét. 

Ezek az események mind belefértek az UEFA-nak (és a világ többi részének.) Így aztán teljesen jogos a kérdés: miért pont most szakadt el a cérna?

Meggyőződésem, hogy a legtöbbet a minap véget ért világbajnokság legnagyobb botrányt kavaró esete, a Balogun-ügy játszotta a főszerepel. Mert eddig tényleg sok minden megtörtént, de olyan nem, hogy egy rendező ország legfőbb politikusának telefonhívása nyomán a FIFA felfüggesszen egy olyan büntetést, amelyet normális esetben nem lehetett volna felfüggeszteni. Az amerikai csatár piros lapos eltiltásának elodázása lehetett az utolsó csepp a pohárban. A víz túlcsordult, a pohár kiborult, a folyamatot nem lehet megállítani.

Az álságos UEFA-nak egyszer még hálásak lehetünk

Bármennyire is álságos az UEFA mostani viselkedése, könnyen lehet, hogy néhány hónappal később a világ köszönetet rebeg majd az Aleksander Ceferin vezette testületnek. Amelynek most semmi más dolga nincsen, mint gyorsan találni egy olyan jelöltet, akit a 2027 márciusi FIFA-kongresszuson Infantino ellen indíthat. Az új jelölt felépítésében az egész világnak része lehet, mert most jött el az a pillanat, amikor – 20 millió dolláros első pénzügyi támogatás ide vagy oda – minden épeszű ember rájött arra, hogy ez így nem mehet tovább. A momentum egyszeri és megismételhetetlen. Gianni Infantino megtette azt a szívességet a világnak, hogy önként lépett a bitófa alá, sőt, annyira készséges volt, hogy a saját nyakán csomózta meg a kötelet. 

Most csak arra várunk, hogy a hóhér belovagoljon.

Infantino persze még reménykedhet, hátha az utolsó pillanatban megcsörren az a telefon, amelynek a végén valaki kegyelmet ad. Ha ez így is lesz, akkor sem folytatódhat az az őrület, amelyet a szintén velejéig korrupt Sepp Blatter örökébe lépett Infantino a világ legjobb és legnépszerűbb sportágával művelt. Még akkor sem, ha maga Donald Trump telefonál majd. 

Ám kétségünk ne legyen felőle – nem fog. Vagyis ő, egészen biztosan nem. 

 

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