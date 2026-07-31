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A FIFA nem viccel: itt vagyunk a 64 csapatos labdarúgó-vb előszobájában

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Egy pénteken nyilvánosságra hozott dokumentum szerint augusztus 14-ig döntést kell hozni az ügyben. A FIFA nem viccel és hetek alatt zavarná le az újabb létszámemelést.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 17:22
Gianni Infantino, a FIFA elnöke eltökélt és határozott, újabb létszámemelést akar Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
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