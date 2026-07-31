Szoboszlai a csapattársával vitázott, meg is kérdezték róla – azonnal eligazolhat a sértett

A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, Chicagóban a szintén angol Leeds lesz az ellenfél, majd a Vörösök hazatérése után a francia Monaco és az olasz Como utazik az Anfieldre. Jones szerepét és a csapatkapitányi karszalagot illetően akár már a héten pontosabb részletek derülhetnek ki.