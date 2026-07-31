A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, Chicagóban a szintén angol Leeds lesz az ellenfél, majd a Vörösök hazatérése után a francia Monaco és az olasz Como utazik az Anfieldre. Jones szerepét és a csapatkapitányi karszalagot illetően akár már a héten pontosabb részletek derülhetnek ki.
Szoboszlai a csapattársával vitázott, meg is kérdezték róla – azonnal eligazolhat a sértett
A Liverpool labdarúgócsapata eddigi két egyesült államokbeli felkészülési mérkőzését egyaránt megnyerte. A legutóbbi, Wrexham elleni 1-0-s győzelem után olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyen a csapatkapitányként pályára lépett Szoboszlai Dominik a Liverpool saját nevelésű játékosával, Curtis Jonesszal vitatkozott. Jones a távozás szélén állhat, sajtóértesülések szerint az olasz bajnok Inter újból bejelentkezett érte.
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