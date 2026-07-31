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Magyar Péter szerint nem lehet kizárni a lakosság áramellátásának korlátozását + videó

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Gördülő áramszünet: lakossági korlátozás jöhet, több órára áram nélkül maradhatunk

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Elkerülhetetlenné válhat a lakossági korlátozás: ha a fogyasztók nem takarékoskodnak az energiahasználattal, a szolgáltató fog közbelépni. Ez azt jelenti, hogy fogyasztói körzetenként több órára is áram nélkül maradhatunk. A drasztikus lépésre azért lehet szükség, mert csütörtökön a paksi atomerőműben újabb blokkot kellett leállítani.

Munkatársunktól
2026. 07. 31. 10:03
Illusztráció Forrás: Pexels
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A kormányfő a lakosságot is arra kérte, a következő napokban lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban használják a nagy energiaigényű berendezéseket.

Külön kiemelte az elektromos autók töltésének elhalasztását, valamint a légkondicionálók takarékos használatát.

Magyar Péter egyúttal közölte, szükség esetén létezik egy előre kidolgozott rotációs kikapcsolási terv, amelyet csak végső esetben, akkor alkalmaznak majd,

ha az import, az erőművi tartalékok, valamint a nagyfogyasztók önkéntes korlátozása sem lenne elegendő az országos villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásához.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kórházak, a szociális intézmények és a kritikus infrastruktúrák kiemelt védelmet élveznek, és jelenleg – a rendkívüli helyzet ellenére – az ország energiaellátása még biztosított. A kormányfő rámutatott, a következő napokban és hetekben az állam, az energiaszektor, az ipari szereplők és a lakosság együttműködésére lesz szükség annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a súlyosabb korlátozásokat, illetve egy esetleges országos rendszerösszeomlást.

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A kánikulai időjárásban okán a felelős vízfelhasználásra figyelmeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is, aki szerint az extra fogyasztások ezekben a napokban nehezen kiszolgálhatók. A tárcavezető a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, bár Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegendő friss ivóvíz, az extra fogyasztások ezekben a napokban az extrém kánikulai napokban nehezen kiszolgálhatók, így azt kérte, hogy mindenkitől, hogy ne mossanak autót és ne locsoljanak füvet vezetékes ivóvízzel.

Vasárnap újraindulhat a Dunamenti Erőmű leállt blokkja

A rendkívüli helyzeten és a várható korlátozásokon enyhíthet, hogy várhatóan vasárnaptól újra termelni kezd a Dunamenti Erőmű meghibásodás miatt kiesett blokkja, ami 380 megawatt pluszkapacitást jelent a hazai hálózatnak. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, szerdán délután egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, és ezért le kellett állítani a blokkot. A meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból már megrendelték, pénteken pedig már elkezdik az eszközök beszerelését, így

vasárnaptól ismét hálózatra kapcsolják az erőmű korábban meghibásodott, emiatt átmenetileg leállt blokkját.

A kormányfő tájékoztatása szerint ez kiemelten fontos a jelenlegi rendkívüli energiahelyzetben, ugyanis azonnal 380 megawattos pluszkapacitást pumpál vissza a magyar ellátórendszerbe, érezhetően enyhítve a hálózatra nehezedő nyomást.

A kapacitáshiányos napszakokban minden szomszédos ország irányából elektromos áramot importálunk, ami igaz Ukrajnára is. 

 

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