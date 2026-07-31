Pikáns üzlet? Kapitány István volt cégével állapodott meg a Mol

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Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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