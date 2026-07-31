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Egyre többen biztosítják a külföldi utakat, a magyarok kedvence változatlan

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Nőtt a külföldi utakhoz kötött utasbiztosítások száma az idei szezonban. Nyáron az utazók csaknem fele autóval indul útnak, ugyanakkor az repülős utak aránya sem lett kisebb, a kerozinellátás miatti bizonytalanság nem riasztotta el az utazókat.

Magyar Nemzet
2026. 07. 31. 5:55
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
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Fokozódik az árverseny

A Netrisk adataiból kiderül az is, hogy az összes idén megkötött utasbiztosítás átlagdíja 11 900 forint volt, ami 2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A nyári szerződések átlagosan 13 400 forintba kerültek, mindössze 0,5 százalékkal többe, mint tavaly nyáron. Az egy főre és egy napra jutó átlagos díj az év eddigi részében 817 forintot tett ki, a nyári időszakban pedig 734 forintos átlag alakult.

A szakember hozzátette, hogy fokozódik az árverseny a biztosítók között, ezért idén a korábbi évekhez képest is alacsonyabb, mindössze 2 százalékos árváltozás látszik a tavaly 4 százalékhoz képest. A visszafogott áremelés mellett olyan biztosítók is vannak, akik jelentősen, akár 20 százalékkal is csökkentettek az áraikon éves szinten. A Netrisk szerint ezért is 

érdemes a különböző biztosítók ajánlatait összehasonlítani, és az árak mellett a szolgáltatás tartalmát is megnézni, hiszen néha pár száz forintos különbségek a díjakban jelentős eltéréseket jelenthetnek baj esetén. 

A Netrisk ezért vezette be saját szakértői értékelési rendszerét is, amely a különböző biztosítások szolgáltatási színvonalát teszi összehasonlíthatóvá.

 

 

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