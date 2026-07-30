Olyasmi történik az ingatlanpiacon, amire három éve nem volt példa

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Szép lassan elindult a lakásárak csökkenése Magyarországon. A nagy kérdés most az, hogy meddig eshetnek az árak.

Magyar Nemzet
2026. 07. 30. 11:25
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
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A legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon fékezett be a piac, ahol majdnem 10 százalékkal lettek olcsóbbak a lakások az év első három hónapjához képest. Éves alapon még mindenhol árnövekedés volt tapasztalható, de ebben is a sor végén kullogott Észak-Magyarország, ahol már alig haladta meg a 10 százalékot a drágulás mértéke. Ezzel szemben a vidéki régiók másik végletét jelentő Dél-Dunántúl városaiban még kitartott a lendület, ott éves alapon 22,8 százalékos, míg Pest vármegye városaiban 20,5 százalékos drágulást regisztrált a jegybank.

Nemzetközi összehasonlításban továbbra is kiemelkedő a magyar lakásárak emelkedése, a KSH nemrég közzétett új kísérleti statisztikája szerint az első negyedévben 2025 utolsó időszakához képest már 0,5 százalékos volt az árcsökkenés, ami részben az Otthon start miatt 2025 őszén felpörgött kereslet kifutásának volt betudható. 

Éves alapon azonban még mindig 11,2 százalékkal emelkedtek az árak az év első három hónapjában, aminél magasabb az Európai Unióban csak Portugáliában, Bulgáriában, Szlovákiában, Spanyolországban és Litvániában volt a drágulás üteme. Vagyis a magyar lakásár-emelkedés már nem volt Európa-bajnok, mint a korábbi években, de még mindig a kontinens élmezőnyében volt, az 5,1 százalékos uniós átlagnak pedig nagyjából a duplája. Elnézve a jegybank második negyedéves számait, valószínűleg ez a tendencia folytatódhatott, vagyis az áremelkedés szelídülése szép lassan csúszik egyre lejjebb az európai rangsorban. 

A fenti adatok azt mutatják, hogy szép lassan fékeződik a magyar lakásárak emelkedése, de éves összehasonlításban továbbra is drágulásról beszélhetünk. Ez várhatóan az év második felében is folytatódik majd, összességében a korábbi évek 20 százalék körüli áremelkedése után 2026-ban 10 százalék körül lehet az áremelkedés, ami európai összevetésben még mindig kifejezetten magasnak számít

– tette hozzá az adatokhoz Valkó Dávid.

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