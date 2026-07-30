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Meglökheti az inflációt a tartósan magas üzemanyagár

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Az elmúlt időszakban kedvezően alakultak Magyarországon a fogyasztói árak. Lapunk arra kereste a választ, hogy a dráguló üzemanyagárak milyen hatást gyakorolhatnak a következő időszakban az inflációra.

Kiss Gergely
2026. 07. 30. 6:35
Több kedvezőtlen hatása is lehet a tartósan magas üzemanyagárnak Forrás: MW archív
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Érdemben nőhet az inflációs pálya, de a kiinduló helyzet még jó

A vezető elemző felhívta a figyelmet arra, hogy a járműüzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban 5,79 százalék, vagyis egy tízszázalékos áremelkedés nagyságrendileg közvetlenül 0,6 százalékponttal növeli a teljes inflációt. Ehhez hozzáadódnak még a közvetett hatások is, például a szállítási költségek áthárítása nyomán. A tartósan magasabb árszint az üzemanyagok piacán tehát érdemben felfelé tolhatja az inflációs pályát. 

– Jelenleg azonban kedvező a kiinduló helyzet, hónapok óta a várakozások alatt alakul a pénzromlási ütem, nagyrészt az erős forintárfolyam begyűrűzése eredményeképp. Viszont ez is kockázatot jelent, az elmúlt egy hónap során a forint 2,6 százalékot gyengült a dollárral szemben, így habár éves alapon még mindig jelentős az erősödés, a hatás a tavaszi hónapokhoz képest már érdemben enyhült. Összességében jelenleg nem számolunk számottevő mértékű inflációs hatással. Várakozásaink szerint az év végéig fokozatosan a jegybanki cél közelébe gyorsulhat a pénzromlási ütem, viszont – ahogy láthattuk korábban is – érdemi kockázatok fennállnak – tette hozzá.

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