dízelbenzinüzemanyag

Itt az új bejelentés, tovább menetel felfelé a dízel ára

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A benzin literjéért ma átlagosan 600 forintot kellett fizetni, de meglepetést is hozhat a holnap.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 29. 17:03
Egyre többet mutat a számláló a kutakon. Fotó: Havran Zoltán
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Szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 600 forint, a gázolajé pedig 632 forint.

A benzinkutak totemoszlopain megjelenő összegek a dízel esetében valószínűleg emelkedni fognak csütörtökön, tekintettel az egyre feszesebbé váló gázolajellátásra. De az is indokolhatja a kiskereskedelmi áremelést, hogy sokáig nem követték a nagykereskedelmi drágulást. Ez az indok megáll akkor is, ha a benzin árát nézzük, és kevés esélyt ad arra, hogy a 3 forintos nagykereskedelmi csökkenést az üzemanyagtöltő-állomások lekövessék.

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