Itt az új bejelentés, tovább menetel felfelé a dízel ára

Szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 600 forint, a gázolajé pedig 632 forint.

A benzinkutak totemoszlopain megjelenő összegek a dízel esetében valószínűleg emelkedni fognak csütörtökön, tekintettel az egyre feszesebbé váló gázolajellátásra. De az is indokolhatja a kiskereskedelmi áremelést, hogy sokáig nem követték a nagykereskedelmi drágulást. Ez az indok megáll akkor is, ha a benzin árát nézzük, és kevés esélyt ad arra, hogy a 3 forintos nagykereskedelmi csökkenést az üzemanyagtöltő-állomások lekövessék.