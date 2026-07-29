Rendkívüli

Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

őszibarack termesztésgyümölcsagrárium

Már javában itt az őszibarackszezon, kiváló az idei termés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Javában tart a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Az időjárás viszontagságai ellenére kiváló az idei termés, vagyis a sikeres termesztés kulcsa a termőhelyhez legjobban alkalmazkodó fajták kiválasztása és a modern termesztési technológiák alkalmazása lehet.

Magyar Nemzet
2026. 07. 29. 13:07
Illusztráció Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hazai ültetvények jelentős része elöregedett, miközben az új telepítések üteme nem elegendő az állomány megújításához. A szakma szerint hosszú távon korszerű ültetvényekre, modern fajtákra, öntözésfejlesztésre és tudatos termőhely-választásra van szükség ahhoz, hogy a magyar őszibarack ismét meghatározó szereplője lehessen a hazai és akár az exportpiacoknak is.

A szakemberek arra biztatják a vásárlókat, hogy a szezonban részesítsék előnyben a magyar őszibarackot. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekÁVH

Önfeljelentés!

Bayer Zsolt avatarja

Várom a tisztelt rendőrség és a melyen tisztelt AVH megjelenését!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.