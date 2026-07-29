Már javában itt az őszibarackszezon, kiváló az idei termés

A hazai ültetvények jelentős része elöregedett, miközben az új telepítések üteme nem elegendő az állomány megújításához. A szakma szerint hosszú távon korszerű ültetvényekre, modern fajtákra, öntözésfejlesztésre és tudatos termőhely-választásra van szükség ahhoz, hogy a magyar őszibarack ismét meghatározó szereplője lehessen a hazai és akár az exportpiacoknak is.

A szakemberek arra biztatják a vásárlókat, hogy a szezonban részesítsék előnyben a magyar őszibarackot.