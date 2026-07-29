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Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

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Kicsoda Szuvák Attila, akit Ruszin-Szendi Romulusz kinevezhet a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat élére?

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Bukott nemzetbiztonsági főtisztet reaktiválhatnak Magyar Péterék. Mint kiderült, Szuvák Attila nyugdíjazott ezredes lehet a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat új főigazgatója. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter állítólag egy zárt összejövetelen őt nevezte meg az érzékeny pozíció várományosának.

Munkatársunktól
2026. 07. 29. 13:59
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