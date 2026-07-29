Irán megfenyegette Ukrajnát

Kazem Dzsalali, Irán oroszországi nagykövete az iráni állami hírügynökségnek elmondta, hogy az Anna hajó a Volga folyó torkolatától körülbelül 5 km-re horgonyzott, amikor célba vették. Jevgen Kornijcsuk, Ukrajna izraeli nagykövete azt nyilatkozta, hogy a hajó drónok és rakéták alkatrészeit szállította Iránból Oroszországba, nem pedig civil szállítmányt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
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