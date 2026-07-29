Tisza-kormányForsthoffer ÁgnesMagyar Péter

Forsthoffer Ágnes aláírta, életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény

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Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök nem habozott és aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényt, amely az ígéretek szerint a kormánytól független, különleges nyomozati jogkörökkel rendelkező szervet hoz létre. A Fidesz által a kommunista ÁVH-hoz hasonlított, nagy hatáskörű hivatal létrehozását a Tisza Párt támogatásával szavazták meg a keddi parlamenti ülésen.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 29. 9:32
Országgyűlés Parlament
Fotó: Ladóczki Balázs
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