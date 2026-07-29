Betiltották, majd lemásolták: Magyar Péterék digitális kijelzőkön hozták vissza a kék plakátokat

Aztán az is kiderült, hogy a Tisza Párt kampányában elhangzottak ellenére az a 100 ezer forint valójában két részletben érkezik: az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok november 30-ig a Magyar Államkincstár közreműködésével. Ez azt jelenti, hogy az iskolakezdés időpontjában a családok nem jutnak hozzá a teljes, korábban megígért összeghez.

A támogatásra egyébként azok az iskolás gyermekek jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, de emellett az emelt összegű családi pótlékot kapó tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok, az egyszülős családokban nevelkedő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élők is megkapják a támogatást.