Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

Betiltották, majd lemásolták: Magyar Péterék digitális kijelzőkön hozták vissza a kék plakátokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vizuális környezetszennyezésnek nevezte, hatalomra kerülve mégis az előző kormányzat kék plakátjait másolja a Tisza-kormány, ráadásul egy olyan megkurtított iskolakezdési támogatással, amelyből a korábbi ígéretek ellenére rengetegen kiszorulnak.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 29. 7:58
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aztán az is kiderült, hogy a Tisza Párt kampányában elhangzottak ellenére az a 100 ezer forint valójában két részletben érkezik: az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok november 30-ig a Magyar Államkincstár közreműködésével.  Ez azt jelenti, hogy az iskolakezdés időpontjában a családok nem jutnak hozzá a teljes, korábban megígért összeghez.

A támogatásra egyébként azok az iskolás gyermekek jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, de emellett az emelt összegű családi pótlékot kapó tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban és műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok, az egyszülős családokban nevelkedő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél élők is megkapják a támogatást.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar nemzet

Édes Nemzetem!

Pilhál György avatarja

Az újságolvasás reggeli rituálé. Az ember kényelmesen leül a fotelba, karszékbe, s kávéját, kapucínerét kortyolgatva sorra veszi, mi minden történt az elmúlt napon a nagyvilágban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.