Szűcs Gábor: A tiszások az ÁVH jogköreivel ruházták fel az NVVH-t + videó
Éles parlamenti felszólalásban vont párhuzamot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Rákosi-rendszer Államvédelmi Hatósága (ÁVH) között Szűcs Gábor. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a tiszás többség olyan szervezetet hozott létre, amelynek jogkörei több ponton az egykori kommunista politikai rendőrség jogosítványaira emlékeztetnek. A honatya azt is kifogásolta, hogy Magyar Péterék a vármegyék átnevezésével is a kommunista időszak gyakorlatához térnek vissza.
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