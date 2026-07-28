magyar – afrika házafrikáért alapítványszervezetprogram

Pozitív élményekkel építenének hidat Magyarország és Afrika között

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Gasztronómiai programokkal, kulturális élményekkel és közösségi kezdeményezésekkel szeretné erősíteni a társadalmi nyitottságot az Afrikáért Alapítvány. A szervezet szeptemberben a Zuglói Önkormányzat jótékonysági rendezvényén mutatja be munkáját, ősszel pedig megnyitja új közösségi terét, a Magyar–Afrika Házat.

Gábor Márton
2026. 07. 28. 19:35
Forrás: Afrikáért Alapítvány
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A tervek szerint az új közösségi tér rendszeres kulturális és ismeretterjesztő programoknak ad majd otthont. Gyermekfoglalkozások, előadások, kiállítások, afrikai gasztronómiai események, zenei és művészeti programok várják az érdeklődőket, akik személyes élményeken keresztül ismerhetik meg Afrika kultúráját és hagyományait.

Az alapítvány szerint a Magyar–Afrika Ház nem csupán egy új helyszín lesz, hanem olyan közösségi tér, amely hozzájárulhat a különböző kultúrák közötti párbeszédhez és az egymás iránti nyitottság erősítéséhez. A szervezet bízik abban, hogy kezdeményezései révén egyre többen tapasztalhatják meg: a tolerancia és az elfogadás leginkább közös élményekből, személyes találkozásokból és emberi kapcsolatokból épül.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Afrikáért Alapítvány)

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