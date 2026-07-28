Pozitív élményekkel építenének hidat Magyarország és Afrika között

A tervek szerint az új közösségi tér rendszeres kulturális és ismeretterjesztő programoknak ad majd otthont. Gyermekfoglalkozások, előadások, kiállítások, afrikai gasztronómiai események, zenei és művészeti programok várják az érdeklődőket, akik személyes élményeken keresztül ismerhetik meg Afrika kultúráját és hagyományait.

Az alapítvány szerint a Magyar–Afrika Ház nem csupán egy új helyszín lesz, hanem olyan közösségi tér, amely hozzájárulhat a különböző kultúrák közötti párbeszédhez és az egymás iránti nyitottság erősítéséhez. A szervezet bízik abban, hogy kezdeményezései révén egyre többen tapasztalhatják meg: a tolerancia és az elfogadás leginkább közös élményekből, személyes találkozásokból és emberi kapcsolatokból épül.