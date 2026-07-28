karácsony gergelyfőpolgármestervárosháza parkönkormányzat

Karácsony újra a rezsicsökkentést támadja, a vízdíjak emelését készítené elő

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A rekordalacsony dunai vízállás kapcsán ismét a rezsicsökkentést tette felelőssé Budapest víziközmű-hálózatának állapotáért Karácsony Gergely. A főpolgármester az önkormányzatoknak adná vissza a vízdíjak meghatározásának jogát, és sávos díjrendszert vezetne be, amely a nagyobb fogyasztók számára magasabb terheket jelentene.

Gábor Márton
2026. 07. 28. 16:16
Fotó: Ladóczki Balázs
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Mostani bejegyzésében ismét azt írta, hogy Budapest súlyos árat fizet az „irreálisan alacsony” vízdíjakért. Szerinte a városvezetésnek lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően alakítsa ki a díjrendszert.

A főpolgármester korábbi nyilatkozata szerint egy köbméter víz Budapesten jelenleg 219 forintba kerül, míg más közép-európai fővárosokban ennél magasabb árakat fizetnek a fogyasztók. Számításai szerint egy átlagos budapesti háztartás havonta mintegy 1900 forintot költ vízdíjra, ezért egy mérsékelt emelés szerinte nem jelentene aránytalan terhet.

A zöldfejlesztéseket is a vízmegtartás szolgálatába állítaná

Karácsony Gergely bejegyzésében kitért arra is, hogy a főváros fejlesztéseit a jövőben a vízmegtartás szempontjai szerint kívánják alakítani. Ennek részeként a „szivacsváros” koncepcióját említette, amelyet a Városháza Park és a Nagykörút megújításánál is alkalmazni kívánnak.

A főpolgármester szerint a klímaváltozás miatt elengedhetetlen, hogy a városok alkalmazkodjanak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a szükséges fejlesztések finanszírozásához rendezni kell a vízdíjak rendszerét, és az önkormányzatoknak ismét döntési jogkört kell kapniuk ezen a területen.

Borítókép: Orbán Árpád, a Tisza Párt frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésben, és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Ladóczki Balázs)

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