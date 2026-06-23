Karácsony a rezsicsökkentést támadja, vízdíjemelésre készül Budapesten

A főpolgármester arról is beszélt, hogy jelenleg egy köbméter víz Budapesten 219 forintba kerül, miközben más közép-európai fővárosokban ennél lényegesen magasabb díjakat fizetnek a fogyasztók. Állítása szerint egy átlagos budapesti háztartás havonta körülbelül 1900 forintot költ vízdíjra,

ezért szerinte egy mérsékelt emelés nem jelentene elviselhetetlen terhet.

Hangsúlyozta, hogy nem általános díjemelésről lenne szó, a főváros nem kéri a rezsicsökkentés teljes felülvizsgálatát és egységes országos díjemelést sem. Nem fűnyíró elvű emelés, hanem egy sávos rendszer jönne.

Ez azt jelentené, hogy egy bizonyos alapmennyiséget ingyen kapnának a háztartások, de ezen mennyiség felett progresszíven emelkedne a vízdíj. Egy átlagos budapesti háztartás jelenleg nagyjából 1900 forintot fizet a vízért, a polgármester azt mondta, nem drasztikus, mindössze pár száz forintos díjemelést jelenthetne a javasolt reform.

Korábban is a kormány volt a hibás

A főpolgármester érvelése nem előzmények nélküli. Nemrég a Róbert Károly körúton történt jelentős csőtörés után Karácsony Gergely már a közösségi oldalán is a rezsicsökkentést hibáztatta a kialakult helyzetért. Akkor azt írta: több mint harmincmilliárd forint hiányzik a Fővárosi Vízművektől az átgondolatlan rezsicsökkentés miatt, miközben a költségek folyamatosan emelkednek, a szükséges felújítások pedig elmaradnak.

A főpolgármester szerint az árak befagyasztása, a növekvő költségek és a forráshiány együttesen vezettek oda, hogy egyre gyakoribbak a csőtörések nemcsak Budapesten, hanem országszerte is.

Karácsony mostani javaslata azért is figyelemre méltó, mert a főváros vezetése korábban már kezdeményezte a vízdíjak emelését. 2023 végén a kormány módosította a nem lakossági víz- és csatornadíjakat. Az ügy előzménye volt, hogy Karácsony Gergely az agglomerációs települések vízellátásával kapcsolatban is nyomást gyakorolt a döntéshozókra, és a díjemelés szükségességéről beszélt.