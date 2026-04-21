Betámadta a rezsicsökkentést Karácsony Gergely

– Több mint 30 milliárd forint hiányzik a Fővárosi Vízművektől az átgondolatlan rezsicsökkentés miatt, és a kieső forrásokat a kormány nem pótolta. Ráadásul Budapestnek még azért is adót kell fizetnie, mert ivóvizet biztosít a saját lakóinak. Ez a közműadó a magyar adórendszer egyik legabszurdabb eleme – jelentette ki a közösségimédia-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.
A főpolgármester kiemelte,
árak befagyasztva, a költségek nőnek, a felújítások elmaradnak. Ennek eredménye az egyre gyakoribb csőtörés, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban, ahol a vízhálózat sok helyen katasztrofális állapotban van.
A főpolgármester annak ellenére hibáztatta a rezsicsökkentést a kialakult helyzetért és a fővárosi infrastruktúra gyászos állapotáért, hogy 2023 decemberében a főpolgármester és a baloldal vízdíjemelést kényszerített ki a nem lakossági fogyasztók esetében.
Karácsony Gergely 2023-ban ugyanis azzal fenyegette meg az agglomerációban lévő településeket, hogyha nem sikerül díjemelést elérnie, akkor egyoldalúan felmondja a vízátadásra vonatkozó szerződéseket, így a főváros körüli települések nem jutnak hozzá a budapesti szolgáltató által kitermelt vízhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!