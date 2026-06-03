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Leszakadt az ég Rotterdamban, bombameglepetést okoztak Benboualiék, „eltűnt” az olasz válogatott

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Hollandia hazai pályán óriási meglepetésre 1-0-ra kikapott Algériától felkészülési labdarúgó mérkőzésen. A két világbajnoki résztvevő válogatott rotterdami találkozóján sok helyzetet alakítottak ki a hazaiak, ám Luca Zidane remekül védett. Rengeteget cseréltek a szövetségi kapitányok, az utolsó félórára a magyar bajnok ETO FC csatára, Nadhir Benouali is beállt. A hajrában a Feyenoord szélsője, Anis Hadj Moussa óriási góllal eldöntötte a meccset, amelyen Hollandia a helyzetek kihagyásában jeleskedett. A sorozatban a harmadik vb-ről lemaradó Olaszország 8 újonccal 1-0-ra nyert Luxemburgban.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 03. 22:51
Hollandia Netherlands' Argentinian defender Micky van de Ven fights for the ball with Algeria's forward #18 Mohamed Amoura (R) during the international friendly football match between the Netherlands and Algeria ahead of the 2026 FIFA World Cup football t
Hollandia és Algéria is komolyan vette a vb-felkészülési mérkőzést Fotó: MAURICE VAN STEEN Forrás: ANP
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Hollandia
Francesco Esposito győztes gólt szerzett az olasz válogatottban Fotó: DAVIDE CASENTINI / NurPhoto

 „Eltűnt” az olasz válogatott

Nem vb-szereplők találkoztak a Luxemburg–Olaszország mérkőzésen. A sorozatban a harmadik világbajnokságról lemaradó olaszok helyzetére jellemző, hogy Gennaro Gattuso menesztése után ideiglenes megbízatással az U21-esek szövetségi kapitánya, Silvi Baldini állította össze az Squadra Azzurrát. 

Inkább nézett ki korosztályos, mintsem felnőttcsapatnak a 8 újonccal felálló kezdőtizenegy, amelyben Luigi Donnarumma előtt olyanok szerepeltek, mint Favasuli, Comizzo, Pisilli, Lipani vagy Koleso.

 Az ismertebb játékosok egyike, Francesco Esposito szerezte meg a vezetést a 49. percben, s mint utóbb kiderült, ezzel 1-0-ra megnyerte a meccset Olaszország.

 

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