Leszakadt az ég Rotterdamban, bombameglepetést okoztak Benboualiék, „eltűnt” az olasz válogatott

Francesco Esposito győztes gólt szerzett az olasz válogatottban Fotó: DAVIDE CASENTINI / NurPhoto

„Eltűnt” az olasz válogatott

Nem vb-szereplők találkoztak a Luxemburg–Olaszország mérkőzésen. A sorozatban a harmadik világbajnokságról lemaradó olaszok helyzetére jellemző, hogy Gennaro Gattuso menesztése után ideiglenes megbízatással az U21-esek szövetségi kapitánya, Silvi Baldini állította össze az Squadra Azzurrát.

Inkább nézett ki korosztályos, mintsem felnőttcsapatnak a 8 újonccal felálló kezdőtizenegy, amelyben Luigi Donnarumma előtt olyanok szerepeltek, mint Favasuli, Comizzo, Pisilli, Lipani vagy Koleso.

Az ismertebb játékosok egyike, Francesco Esposito szerezte meg a vezetést a 49. percben, s mint utóbb kiderült, ezzel 1-0-ra megnyerte a meccset Olaszország.