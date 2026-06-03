lenny josephfoci vb 2026haitiközösségi média

Máris bizonyított a Fradi csatára, a világbajnokság legnagyobb sztárja is tehetetlen volt

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Haiti simán, 4-0-ra nyert felkészülési mérkőzésen Új-Zéland ellen az Inter Miami stadionjában, ahol általában Lionel Messi a nagy sztár. A második gólt az FTC támadója, Lenny Joseph lőtte, aki ezen a találkozón mutatkozott be a válogatottban. Lenny Joseph a labdarúgó-vb során Brazília, Skócia és Marokkó ellen játszhat, de a közösségi média alapján a legnagyobb sztár, Tim Payne ellen most játszhatott a Fradi-csatár.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 7:40
Lenny Joseph bemutatkozott a labdarúgó-vb-re készülő Haiti válogatottjában, az FTC támadója be is vette Új-Zéland kapuját az Inter Miami stadionjában Fotó: AFP/Chandan Khanna
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A labdarúgó-vb csoportkörében Haiti Skócia ellen Foxborough-ban, Brazília ellen Philadelphiában, majd Marokkó ellen Atlantában játszik.

 

Kicsoda Tim Payne? A labdarúgó-vb valószínűtlen sztárja 

A mérkőzésen megdöntötte Új-Zéland válogatottsági csúcsát Chris Wood, a Nottingham Forest támadója, aki hagyományos értelem a csapat legelismertebb játékosának számít. A mérkőzésen azonban csapattársa, Tim Payne élvezhette a személyes rajongói klub biztatását.

Tim Payne sztársága egy az egyben a közösségi médiának köszönhető.

Egy argentin futballinfluenszer felszólította a követőit, hogy népszerűsítsék az új-zélandi labdarúgót, akinek az akció előtt kevesebb mint ötezer követője volt az Instagramon, ez a szám az akció kezdete óta, hat nap alatt 4,8 millióra nőtt. Az akciónak most élőben is lett folytatása a személyes szurkolótábor képében, a résztvevők pedig ezt a sorrendet állították fel a közelgő labdarúgó-vb legnagyobb sztárjai között:

  1. Tim Payne
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Lionel Messi

Labdarúgó-vb, felkészülési mérkőzések

  • Haiti–Új-Zéland 4-0
  • Horvátország–Belgium 0-2
  • Wales–Ghána 1-1
  • Marokkó–Madagaszkár 4-0

 

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