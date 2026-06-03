Máris bizonyított a Fradi csatára, a világbajnokság legnagyobb sztárja is tehetetlen volt

A labdarúgó-vb csoportkörében Haiti Skócia ellen Foxborough-ban, Brazília ellen Philadelphiában, majd Marokkó ellen Atlantában játszik.

Kicsoda Tim Payne? A labdarúgó-vb valószínűtlen sztárja

A mérkőzésen megdöntötte Új-Zéland válogatottsági csúcsát Chris Wood, a Nottingham Forest támadója, aki hagyományos értelem a csapat legelismertebb játékosának számít. A mérkőzésen azonban csapattársa, Tim Payne élvezhette a személyes rajongói klub biztatását.

Tim Payne sztársága egy az egyben a közösségi médiának köszönhető.

Egy argentin futballinfluenszer felszólította a követőit, hogy népszerűsítsék az új-zélandi labdarúgót, akinek az akció előtt kevesebb mint ötezer követője volt az Instagramon, ez a szám az akció kezdete óta, hat nap alatt 4,8 millióra nőtt. Az akciónak most élőben is lett folytatása a személyes szurkolótábor képében, a résztvevők pedig ezt a sorrendet állították fel a közelgő labdarúgó-vb legnagyobb sztárjai között:

Tim Payne Cristiano Ronaldo Lionel Messi