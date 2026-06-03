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Gulácsi üzent a csapattársának, akinek a vb-álmai rémálommá váltak

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Az osztrák középpályás, Christoph Baumgartner nem lesz ott a jövő héten kezdődő labdarúgó-vb-n, noha az 1998 óta először vb-résztvevő Ausztria keretébe bekerült, sőt Ralf Rangnick csapatában az egyik kulcsembernek számított az RB Leipzignél elért pazar idénye után. Baumgartner aztán a hétfői felkészülési mérkőzés bemelegítése közben sérült meg, s végül így marad le a labdarúgó-vb-ről. Gulácsi Péter az Instagramon üzent 26 éves csapattársának, akinek ezek karrierje legnehezebb napjai.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 7:03
Christoph Baumgartner az RB Leipzigben Gulácsi Péter csapattársa, de végül egyikük sem lesz ott a nyári világbajnokságon
Christoph Baumgartner az RB Leipzigben Gulácsi Péter csapattársa, de végül egyikük sem lesz ott a nyári világbajnokságon Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
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Gulácsi Péter és David Alaba is üzent neki

Baumgartner számos csapattársa, illetve a klubja, az RB Leipzig írt támogató üzenetet a kommentmezőbe.

Gulácsi Péter is üzent a lipcseiekhez 2023-ban csatlakozó osztráknak, a magyar kapus egy piros szív emojival biztatta Baumgartnert. David Alaba pedig azt írta, „erősebben fogsz visszatérni”.

Gulácsi Péter üzenete Christoph Baumgartnernek
Gulácsi Péter üzenete Christoph Baumgartnernek  Fotó:  Instagram

Ha már Alaba: a nyáron a Real Madridtól távozó védőt a félidőben kellett lecserélni Tunézia ellen, de a hátvéd sérülése nem tűnik súlyosnak, így a vb-részvétele nincs veszélyben. 

Az osztrák szövetség később dönt arról, hogy Baumgartner helyett ki kerül be a labdarúgó vb-keretbe. 

Az osztrákok csoportkörös meccsei a vb-n:

  • Június 17., szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia
  • Június 22., hétfő, 19.00: Ausztria–Argentína
  • Június 28., vasárnap, 4.00: Ausztria–Algéria

 

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