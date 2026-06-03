Gulácsi üzent a csapattársának, akinek a vb-álmai rémálommá váltak

Gulácsi Péter és David Alaba is üzent neki

Baumgartner számos csapattársa, illetve a klubja, az RB Leipzig írt támogató üzenetet a kommentmezőbe.

Gulácsi Péter is üzent a lipcseiekhez 2023-ban csatlakozó osztráknak, a magyar kapus egy piros szív emojival biztatta Baumgartnert. David Alaba pedig azt írta, „erősebben fogsz visszatérni”.

Gulácsi Péter üzenete Christoph Baumgartnernek Fotó: Instagram

Ha már Alaba: a nyáron a Real Madridtól távozó védőt a félidőben kellett lecserélni Tunézia ellen, de a hátvéd sérülése nem tűnik súlyosnak, így a vb-részvétele nincs veszélyben.

Az osztrák szövetség később dönt arról, hogy Baumgartner helyett ki kerül be a labdarúgó vb-keretbe.