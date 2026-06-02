„Nincs olyan, hogy túl sok” – a kigúnyolt Szoboszlai elhallgattatta a kritikusokat
A magyar labdarúgó-válogatott tagjai Telkiben gyűltek össze a Finnország elleni barátságos mérkőzésre készülve. Természetesen Szoboszlai Dominik sem hiányozhat a keretből, aki feltűnő öltözékben jelent meg a társai között. Miközben az internet népe róla beszél, egy interjú jelent meg a csapatkapitánnyal: Szoboszlai a liverpooli életébe engedett betekintést, de a kislánya és a divat is szóba került.
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