A szerbek háborús molinóval üzentek Szombathelyen, ez sem segített az exfradistákon
Megkezdődtek a harmadik forduló küzdelmei is a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében. Bár magyar csapat már nincs versenyben, a Hapoel Beer-Seva jóvoltából kedden is volt BL-mérkőzés Magyarországon: az izraeli bajnok 1-0-ra nyert szerb riválisával szemben. A Crvena zvezda szurkolótábora egy háborúra emlékező molinóval jelent meg a szombathelyi lelátón.
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