Tényleg a klímákon múlik a rendszer stabilitása?

Magyar Péter miniszterelnök legutóbbi, kedd esti tájékoztatása alapján az elmúlt napokban 837 közepes és nagyfogyasztó vállalt önkéntesen összesen 600 MW-ot meghaladó fogyasztáscsökkentést vagy átütemezést a kérdéses időszak terhelésének enyhítésére. A vasúti teherszállítás szünetel ebben az időszakban, így 60–90 MW-tal csökken a terhelés.

A modern, inverteres klímák eleve energiatakarékosak

Fotó: Vémi Zoltán/Mediaworks

A vasárnap esti terhelés Kapitány István beszámolója szerint mintegy 700 MW-tal maradt el a Mavir előrejelzésétől, igaz, a keddi grafikon már azt mutatta, hogy valamivel nagyobb volt a fogyasztás a tervezettnél. Ezt azzal is érdemes összevetni, hogy a nyári rendszerterhelési rekord szinte pontosan egy évvel ezelőtt dőlt meg legutóbb: 2025. június 29-én, 19:30 perckor 7488 MW-ot regisztrált a Mavir, ami 452 MW-tal szárnyalta túl a két évvel korábban mért nyári csúcsot. Ehhez képest a keddi csúcsfogyasztás 6620 MW körüli volt, vagyis sikerült nagy ívben elkerülni az újabb rekordot, de a hazai termelés mintegy 80 százaléka fosszilis alapú volt (2160 MW körül), az összes felhasználásban pedig masszívan dominált az import 3400 MW körüli értékkel. Ez a mennyiség, mint említetük, jórészt igen drága. Hétfő este a csúcsidőszakban az áram tőzsdei egységára megközelítette az 550 eurót, míg ugyanerre az időszakra egy héttel ezelőttig 100 és 150 euró között lehetett vásárolni – erre Hortay Olivér energiapiai szakértő hívta fel a figyelmet, megjegyezve, hogy szerinte fel lehetett volna készülni a helyzetre.