Borítókép: Robert Redford (Fotó: Mafab.hu)
Imádja Robert Redford filmjeit? Ezen az 5 kérdésen még a rajongók is könnyen elvérezhetnek!
Tegye próbára filmes tudását, és derítse ki, mennyire emlékszik a színész legemlékezetesebb alakításaira!
Melyik filmben játszott együtt Robert Redford és Paul Newman emlékezetes párost?
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!