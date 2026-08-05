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Ceuta után újabb meglepő fordulatok

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Spanyolország már a britektől is vonzza a migránsokat. Ceuta válsága után újabb jelenségről számolt be a média, az EU belügyminiszterei azonban végül felsorakoztak Spanyolország mögött.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 05. 7:15
Migránsok Calais-nál Fotó: DENIS CHARLET Forrás: AFP
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Az EU belügyminiszterei végül Spanyolország mellé álltak

Az EU belügyminiszterei kedden tartottak tanácskozást a Ceután kialakult helyzetről, amely azonban éles fordulatot jelentett. 

Míg korábban az EU vezetői nyilvánosan Madrid migrációs politikáját okolták a válság kirobbanásáért, és arról beszéltek, hogy az egész Európára kiterjedhet, a keddi, háromórás brüsszeli rendkívüli ülést követően a miniszterek méltatták Spanyolország válaszát a ceutai válságra, és hangsúlyozták, hogy az útlevélmentes schengeni övezet soha nem volt veszélyben. Emellett szorosabb koordinációt szorgalmaztak a fővárosok között a jövőbeli migrációs vészhelyzetek idején

írta meg a Politico brüsszeli hírportál. 

Magnus Brunner, az EU migrációs biztosa arról beszélt, hogy az embercsempészek és az emberkereskedők „eszközzé” tették az emberáradatot, míg Laurent Nunez francia belügyminiszter kijelentette, hogy a miniszterek elítélték azokat a törekvéseket, amelyek a történések után meg akarták osztani a blokkot. „A hétvégén hallott megosztottság nem volt üdvözlendő, és a külföldi országok kihasználták. De amit ma reggel hallottam, megnyugtatott”– mondta Nunez az újságíróknak.

Migrants wait outside the Temporary Stay Center for Immigrants (CETI) in Ceuta, Spain, on August 2, 2026, as the facility operates at full capacity. Those without available places remain outside in the hope of being admitted. (Photo by Ana Lopez/NurPhoto) (Photo by Ana Lòpez / NurPhoto via AFP)
Rengetegen érkeztek Ceutára
Fotó: AFP

Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter dicsérte Marokkó együttműködését a legújabb válság megfékezésében, és a keddi találkozót „teljesen konstruktívnak” nevezte. Azt mondta, hogy a Ceutára belépő 72 000 emberből 70 000 azóta visszatért Marokkóba, és ragaszkodott ahhoz, hogy a schengeni övezet soha nem volt veszélyben. Ceután különleges intézkedések vannak érvényben, amelyek előírják az utazók számára, hogy dokumentumokat mutassanak be, mielőtt továbbutaznának Európa szárazföldjére.

A spanyol tárcavezető elutasította azokat a feltételezéseket is, miszerint a válság gyengének mutatta volna Spanyolországot.

Spanyolország erős és megbízható partnernek. Ez nem olyan kérdés, ami a tesztoszteronon múlik

– fogalmazott. 

A miniszterek a további inváziók megelőzése érdekében jobb korai figyelmeztető rendszereket, a fővárosok közötti szorosabb koordinációt és a nem uniós országokkal való szorosabb együttműködést is szorgalmaztak. Többen sürgették az úgynevezett visszaküldési központok gyorsabb kiépítését a blokkon kívül is, Görögország pedig egy olyan uniós mechanizmust javasolt, amely lehetővé teszi a menekültügyi eljárások felfüggesztését és a migránsok azonnali visszaküldését szélsőséges körülmények között.

Borítókép: Migránsok Calais-nál (Fotó: AFP)

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