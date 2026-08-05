Ceuta után újabb meglepő fordulatok

Az EU belügyminiszterei végül Spanyolország mellé álltak

Az EU belügyminiszterei kedden tartottak tanácskozást a Ceután kialakult helyzetről, amely azonban éles fordulatot jelentett.

Míg korábban az EU vezetői nyilvánosan Madrid migrációs politikáját okolták a válság kirobbanásáért, és arról beszéltek, hogy az egész Európára kiterjedhet, a keddi, háromórás brüsszeli rendkívüli ülést követően a miniszterek méltatták Spanyolország válaszát a ceutai válságra, és hangsúlyozták, hogy az útlevélmentes schengeni övezet soha nem volt veszélyben. Emellett szorosabb koordinációt szorgalmaztak a fővárosok között a jövőbeli migrációs vészhelyzetek idején

– írta meg a Politico brüsszeli hírportál.

Magnus Brunner, az EU migrációs biztosa arról beszélt, hogy az embercsempészek és az emberkereskedők „eszközzé” tették az emberáradatot, míg Laurent Nunez francia belügyminiszter kijelentette, hogy a miniszterek elítélték azokat a törekvéseket, amelyek a történések után meg akarták osztani a blokkot. „A hétvégén hallott megosztottság nem volt üdvözlendő, és a külföldi országok kihasználták. De amit ma reggel hallottam, megnyugtatott”– mondta Nunez az újságíróknak.

Rengetegen érkeztek Ceutára

Fotó: AFP

Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter dicsérte Marokkó együttműködését a legújabb válság megfékezésében, és a keddi találkozót „teljesen konstruktívnak” nevezte. Azt mondta, hogy a Ceutára belépő 72 000 emberből 70 000 azóta visszatért Marokkóba, és ragaszkodott ahhoz, hogy a schengeni övezet soha nem volt veszélyben. Ceután különleges intézkedések vannak érvényben, amelyek előírják az utazók számára, hogy dokumentumokat mutassanak be, mielőtt továbbutaznának Európa szárazföldjére.