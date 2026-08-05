úszásDél-Afrikanemzetközösségi játékokChad Le Clostűzvész

Minden idők legeredményesebb sportolója lett, másnap elvesztette otthonát

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Vasárnap ért véget a XXIII. nemzetközösségi játékok, amely során az úszó, Chad Le Clos három érmet is szerzett, ezzel minden idők legeredményesebb sportolójává vált az eseményt illetően. A dél-afrikai klasszis ezek után bejelentette, hogy a sikerei közben egy tűzvészben elvesztette otthonát.

Wiszt Péter
2026. 08. 05. 7:56
Phelps, Le Clos és Cseh (b–j) a 2016-os olimpián egyaránt ezüstérmesek lettek 200 méteres pillangóúszásban Fotó: AFP/Gabriel Bouys
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Az idei nemzetközösségi játékok úszóversenyein a 37 arannyal zárt Ausztrália mögött Dél-Afrika volt a legeredményesebb. A teljes glasgow-i eseményen az éllovas ausztrálok hetven, a 11. dél-afrikaiak hét elsőséggel végeztek.

 

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