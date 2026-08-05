Markgráf Ákos világbajnok poszttárs és argentin klasszisok útját járja

A spanyol válogatottal friss világ- és Európa-bajnok Marc Cucurella idén az angol Chelsea-től hazaigazolt a Real Madridhoz, korábban viszont a Barcelona játékosa is volt. A Markgráfhoz hasonlóan balhátvéd Cucurella a 2018–19-es idényt a katalánoktól kölcsönben az Eibarnál töltötte, amely 2019 nyarán az opciójával élve kivásárolta őt. A Barcelona azonban napokkal később kétmillió euróval magasabb összegért felhasználta a visszavásárlási záradékban szerepelteket, így ismét birtokolta a játékjogát – hogy aztán rögtön kölcsönadja a Getafénak.

Marc Cucurella a Barcelona korábbi játékosaként került idén a Real Madridhoz. Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

A Leipzig új vezetőedzője, az argentin Martín Demichelis 2013 nyarán Spanyolországon belül váltott csapatot, a Málagától az Atlético Madridhoz került, ám a fővárosiaknál egyetlen tétmérkőzésen sem jutott szóhoz, mielőtt továbbadták az angol Manchester Citynek. Ennek fő oka Manuel Pellegrini személye volt, aki a Málagától épp a City kispadjára került azokban a hónapokban.

Honfi- és poszttársa, a játékosként olimpiai bajnok, másodedzőként világbajnok Roberto Ayala is Spanyolországban járt hasonló módon: 2007 nyarán a Valenciától ingyen a rivális Villarrealhoz került, de onnan két héttel később hatmillió euróért kivásárolta őt a Zaragoza.

A Liverpoollal BL-győztes Dietmar Hamann a Vörösöket 2006 nyarán hagyta el, ingyen igazolt a Boltonhoz, egy nappal később viszont már 400 ezer fontot fizetett a német középpályásért a szintén angol Manchester City.

A felnőttként zöld-foki válogatott Bebé 2010 nyarán Portugálián belül klubot váltott, majd a Vitória színeiben remekelt az előszezonban, ezért az angol Manchester United azonnal lecsapott a balszélsőre. A guimaraesiek több mint százszor akkora összeget kaptak érte, mint amennyit hét héttel korábban fizettek. Sir Alex Ferguson korszakában Bebé így sem váltotta meg a világot, négy év alatt hétszer lépett pályára tétmérkőzésen a felnőttek között.

Az emlékezetes hónapokon átesett Markgráf Ákos tehát magyar válogatott játékosként ebből a szempontból illusztris társaságba került. Koppenhágában pedig akár pótolhatja azt, amit Újpesten nem sikerült: augusztusban játszani a Debrecennel szemben.