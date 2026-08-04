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Szoboszlai DominikCurtis JonesLiverpool FC

Szoboszlai tisztázta az incidenst, ami napok óta lázban tartja Liverpoolt

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Napok óta találgatták Angliában, miért nem Curtis Jones kapta meg Szoboszlai Dominiktól a Liverpool csapatkapitányi karszalagját a Wrexham elleni felkészülési mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás most egyértelművé tette, hogy nem volt komoly nézeteltérés közte és csapattársa között, Szoboszlai szerint a történteket az angol sajtó nagyította fel.

Szalay Attila
2026. 08. 04. 17:42
Szoboszlai Dominik vitája a liverpooli nevelésű Curtis Jonesszal Angliában nagy figyelmet kapott Fotó: GEOFF STELLFOX Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Az átigazolási hírekkel kapcsolatban Szoboszlai nem kívánt találgatásokba bocsátkozni.

– Nem az én feladatom megmondani, kit igazoljon a klub. Amennyiben az edző és a vezetőség úgy dönt, hogy érkezik még valaki, örömmel fogadjuk. Ha viszont senkit sem szerződtetünk, akkor a jelenlegi kerettel kell kiemelkedő eredményeket elérnünk – fogalmazott.

A Liverpool új edzőjéről is beszélt Szoboszlai

A magyar válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, hogy a Liverpool játékosai még ismerkednek az új vezetőedző, Andoni Iraola módszereivel. Elmondása szerint minden futballista tiszta lappal kezdte a felkészülést, ezért nagy a verseny a kezdőcsapatba kerülésért.

Új edzőnk van, mindenki motivált, mindenkin látszik, hogy játszani akar. A mester dönti el, kinek szavaz bizalmat, de jelenleg mindenki a nulláról indul. A mérkőzések után általában nem beszél hozzánk, inkább másnap értékeli a történteket. Ebben különbözik más edzőktől, de ez egyáltalán nem jelent problémát, egyszerűen hozzá kell szoknunk 

– árulta el Szoboszlai.

A középpályás eddig főszerepet játszott a Liverpool felkészülési mérkőzésein. A Sunderland elleni 4-2-es győzelem során gólt szerzett és gólpasszt adott, majd a Wrexham ellen is előkészített egy találatot. A pályán mutatott teljesítménye mellett az is jelzi növekvő súlyát a csapaton belül, hogy Van Dijk távollétében Iraola mindkét találkozón rábízta a csapatkapitányi karszalagot.

 

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